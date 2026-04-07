Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan İpek Filiz Yazıcı, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor.
SÜRPRİZ KARARLA BİTEN EVLİLİK
2022 yılında Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncunun, evliliğini sürpriz bir kararla sonlandırması uzun süre konuşulmuştu. Yaklaşık 3 yıl süren evliliğin ardından boşanan Yazıcı, bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.
YENİ BAŞLAYAN AŞK İDDİALARI
Boşanmanın ardından adı yeni bir aşkla anılan Yazıcı'nın, kürek eğitmeni İhsan Taha Torğut ile birlikte olduğu iddia edildi. Bu iddialar magazin kulislerinde konuşulurken, ikili geçtiğimiz günlerde kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte düzenlenen bir maraton koşusunda görüntülendi. Spor etkinliğinde birlikte vakit geçirmeleri, aşk söylentilerini daha da güçlendirdi.
"BİR İLİŞKİM YOK"
Öte yandan İpek Filiz Yazıcı, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bir etkinlikte görüntülenen oyuncu, hakkında çıkan iddialara açıklık getirerek "Benim arkadaşım, bir ilişkim yok" ifadelerini kullandı. Yazıcı, özel hayatına dair net bir çizgi çizerken, söylentileri de bu sözlerle yalanladı.
İLK TİYATRO OYUNU
Son dönemde hayatında spora daha fazla yer verdiğini belirten oyuncu, sağlıklı yaşam rutinine geri döndüğünü ve kısa süre önce 10 kilometrelik bir koşuya katıldığını söyledi. Ayrıca yakında ilk tiyatro oyunuyla sahneye çıkacağını da duyuran Yazıcı, yeni projeleri için heyecanlı olduğunu dile getirdi.