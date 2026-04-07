Emre Altuğ'un 'Efsane' albüm lansmanında Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında sarf ettiği sert sözler, geceye gölge düşürmüştü.
Altuğ, şu sözlerle sitemini dile getirmişti:
"Burcu sevdiğim bir arkadaşımdır. O akşam olan bitenden haberdar değildim. Ertesi gün videolardan gördüm. Gördüğüm şeyler beni mutlu etmedi. İki muhabir arkadaş fikrimi sordu. Ben de 'Söyleyene de cevap verenlere de yakıştıramadım' dedim. Burcu'dan mesajlar geldi. Cevabıma alınmış, aradım. Ona 'Bu söylediklerine de cevap verilmesine de sempati duyamam ve bunlara, sen haklıymışsın gibi cevap veremem' dedim. Sonra ağlamaya başladı. Ben de ona 'Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor' dedim. Burcu ile yaptığımız konuşmadan sonra üst perdeye çıkmaya çalışması nedeniyle o anki üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm. Hala çok büyük kırgınlığım yok. Keşke yapmasaydı"
Güneş'in lansman sırasında içeride klipleri izlemek yerine dışarıda röportaj vermesine kırılan Altuğ, şunları söylemişti:
"Bir şey daha öğrendim, o beni iyice üzdü. Burcu oraya kadar gelmiş, içeride 300-400 kişi vardı. 9 tane sinema salonu kapattık. Sinema filmi lansmanı gibiydi. 16 şarkıya film mantığıyla klip çektik. Gelen misafirlere bunu izletmek istedik ama biz içeride klipleri izlerken, Burcu dışarıda bu röportajları yapmış. Bunu birkaç gün sonra öğrendim. Tekrar arayıp bunu ona söylemedim. Hoş bir şey değil. Burcu öyle hareket etmeyi tercih etmiş. Buna kırıldım. Ben onun da bize katıldığını ve o arada sözlerin ağzından çıktığını sonra da gelip bizimle şarkıları dinlediğini zannediyordum. İlk olarak minnet duyduğum, sonrasında da üzüldüğüm iki duyguyu bir arada yaşadım."
BURCU KÖPRÜLERİ ATTI
Bu sözler üzerine Burcu Güneş, meslektaşı için "Emre benim için bitmiştir" ifadelerini kullanarak köprüleri atmıştı.
"KAVGAYI 25 YAŞINDA BIRAKTIM"
Katıldığı bir ödül töreninde Güneş'in bu sert çıkışı sorulan Emre Altuğ, tansiyonu düşüren ama düşündüren bir yanıt verdi.
"Ben hayatta öyle bir şey söylemem, kimseye küsmem. Kırılırım ama küsmem" diyen Altuğ, eski dostuna zeytin dalı uzattı. Ünlü şarkıcı, "Ben Burcu'yu eskiden beri tanıyorum. Burcu kalbi çok güzel bir kızdır. Bence bu hezeyanı atlatacaktır. Tekrar eski ilişkimize geri döneriz diye düşünüyorum. Bu konuda benim ümidim var. Burcu'nun kalıcı bir küslük yaşayacağını sanmıyorum. Kavga, gürültü ve küslükleri 25 yaşında bıraktım. 25 yaşından sonra kimseyle küs kalmamaya, kavga etmemeye hayret ediyorum. Açıkçası gereksiz de buluyorum çünkü üç günlük hayat..." dedi.
