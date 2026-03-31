Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, sahne enerjisi kadar estetik ve makyaj tutkusuyla da biliniyor. Ekranlarda ve sosyal medya paylaşımlarında her zaman ağır makyajı ve özel filtreleriyle görmeye alışık olduğumuz ünlü şarkıcı, son görüntüsüyle magazin gündemini altüst etti. Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Mutlu'nun makyajsız hali olduğu iddia edilen görüntüler yer aldı.
SIFIR EFEKT SIFIR MAKYAJ
Uzun yıllardır hem şarkıcı hem de sunucu kimliğiyle tanınan Lerzan Mutlu'nun, bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntülerinde doğal hali ilk kez bu kadar net görüldü.
Güzellik rutinlerinden ve porselen makyajından ödün vermeyen sanatçının bu hali, takipçilerini ikiye böldü. Birçok kullanıcı ünlü ismi tanımakta güçlük çekerken, bazıları ise bu doğal cesaretinden dolayı Mutlu'ya övgüler yağdırdı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU
Kısa sürede viral olan görüntülerde Lerzan Mutlu'nun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ağır sahne makyajı olmadan objektiflere yansıdığı iddia edilen sanatçının bu hali, olumlu ve olumsuz yorumları da beraberinde getirdi.
Takipçilerini bir hayli şaşırtan ünlü isim, paylaşılan görüntülere gelen beğeni ve eleştiri yağmuruyla gündemin ilk sırasına yerleşti.