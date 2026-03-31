Türk Sanat Müziği'nin ve sinemanın unutulmaz isimlerinden Emel Sayın, katıldığı bir programda Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal ile ilgili yıllar sonra gelen itirafıyla gündeme geldi.
KAMERA KARŞISINDA DEVLEŞEN OYUNCU
Zarafeti, güçlü yorumu ve yıllara meydan okuyan duruşuyla hafızalara kazınan 80 yaşındaki sanatçı, birlikte rol aldıkları Mavi Boncuk filmine dair bir anısını paylaştı. Usta sanatçı, Sunal'ın set ortamındaki haline dikkat çekerek, "Hiçbir zaman çok samimi olmadık. Çok mesafeli ve ciddi bir adamdı. Sette bir bakıyorum bir kenarda yalnız, sessiz. Ama kamera karşısına geçince devleşen bir oyuncuydu" dedi.
"ÇOK GÜZEL BİR YÜREĞİ VARDI"
Sayın, asıl dikkatini çekenin ise Sunal'ın gizlice yaptığı yardımlar olduğunu şu sözlerle anlattı:
Bir bakıyorum kenarda uyuyan birine para veriyor, sonra başka birine… Çok ilgimi çekti. Takip ettim uzaktan, o beni görmüyor. İnsanlara yardım ediyor evine gidene kadar. O zaman maddi durumlar da şimdiki gibi değildi. Onu daha çok sevdim. Çok güzel bir yüreği vardı.
SEVGİ VE SAYGISI ARTTI
Bu sözleriyle Kemal Sunal'ın bilinmeyen yönünü ortaya koyan Emel Sayın, usta oyuncuya duyduğu sevgi ve saygının bu anıdan sonra daha da arttığını dile getirdi. Öte yandan Yeşilçam'ın "Mavi Boncuk" lakaplı yıldızı Emel Sayın, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer almaya devam ediyor.
SIK SORULAN SORULAR
Emel Sayın ne zaman ve nerede doğdu?
🔺Emel Sayın, 20 Kasım 1945'te Şarkışla'da doğdu.
Müzik kariyerine nasıl başladı?
🔺13 yaşında Arif Sami Toker'den ders aldı, ardından Münir Nurettin Selçuk ile çalıştı. Ankara Radyosu sınavını kazanarak profesyonel kariyerine adım attı.
Hangi alanlarda ün kazandı?
🔺Türk Sanat Müziği'nin en önemli yorumcularından biri olmasının yanı sıra sinemada da büyük başarı elde etti. Mavi Boncuk başta olmak üzere birçok Yeşilçam filminde rol aldı.
Özel hayatı ve ödülleri neler?
🔺Üç evlilik yapan sanatçıya 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. Uzun yıllardır sanat dünyasının en saygın isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.