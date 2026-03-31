Bu sözleriyle Kemal Sunal'ın bilinmeyen yönünü ortaya koyan Emel Sayın, usta oyuncuya duyduğu sevgi ve saygının bu anıdan sonra daha da arttığını dile getirdi. Öte yandan Yeşilçam'ın "Mavi Boncuk" lakaplı yıldızı Emel Sayın, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Müzik kariyerine nasıl başladı? 🔺13 yaşında Arif Sami Toker'den ders aldı, ardından Münir Nurettin Selçuk ile çalıştı. Ankara Radyosu sınavını kazanarak profesyonel kariyerine adım attı.

Emel Sayın ne zaman ve nerede doğdu? 🔺Emel Sayın, 20 Kasım 1945'te Şarkışla'da doğdu.

Hangi alanlarda ün kazandı?

🔺Türk Sanat Müziği'nin en önemli yorumcularından biri olmasının yanı sıra sinemada da büyük başarı elde etti. Mavi Boncuk başta olmak üzere birçok Yeşilçam filminde rol aldı.

Özel hayatı ve ödülleri neler?

🔺Üç evlilik yapan sanatçıya 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. Uzun yıllardır sanat dünyasının en saygın isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.