Oğlu Ali ile anneliğin tadını çıkaran Hande Soral, özel hayatına dair bir haberi de paylaştı. Yakın zamanda yeni bir eve taşındığını söyleyen Soral, taşınma telaşının arasında neşesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

HANDE SORAL VE İSMAİL DEMİRCİ AŞKI!

Samimi itirafıyla gündem olan ünlü oyuncu, eşi İsmail Demirci'yle de sık sık adından söz ettirmişti. Soral'ın açıklamalarının ardından ünlü çiftin aşkı bir kez daha gündem oldu. Özellikle ikilinin nasıl tanıştığı merak edildi.

Bir televizyon programında eşiyle tanışma hikayesini de anlatan İsmail Demirci, şunları söylemişti: "Aynı spor salonuna 2-3 sene gitmişiz ve hiç karşılaşmamışız. Hande'yi ekrandan beğeniyordum. Bodrum'da plajda benim menajerimle konuşuyordu, koşarak tanışmaya gittim ama öyle olsun istemedim ve vazgeçtim. Akşam da bir mekana gittim ve Hande karşımdaydı. O günden beri beraberiz"