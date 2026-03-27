Babasından kocasına miras kaldı! Hande Soral'ın aile dramı güldürdü: “Tamam yeter!”

Ünlü oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz gün bir konserde görüntülendi. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ancak evdekilerin bu duruma dayanamadığını belirten Soral, "Oğlum bile artık 'tamam yeter' diyor" diyerek sesinin beğenilmediğini esprili bir dille açıkladı.

  • Hande Soral, şarkı söyleme merakının babası, eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali tarafından veto edildiğini açıkladı.
  • Oyuncu, eşi İsmail Demirci'nin sesinin çok güzel olduğunu belirterek kendi sesinin kötü olduğunu itiraf etti.
  • Hande Soral, oğlu Ali ile birlikte yakın zamanda yeni bir eve taşındı.
  • Hande Soral ile İsmail Demirci 2017 yılında evlendi ve 2022 yılında oğulları Ali dünyaya geldi.

İsmail Demirci ile 2017 yılında dünyaevine giren ve 2022'de oğlu Ali'yi kucağına alan Hande Soral, aile içi müzikal krizlerini anlattı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Şarkı söyleme merakının babasından bu yana eşi ve oğlu tarafından veto yediğini söyleyen oyuncu, "Ben söylemeyi çok seviyorum ama kimse dinlemek istemiyor, kulaklarını tıkıyorlar" dedi.

OĞLUNDAN BİLE VETO YEDİ!

Eşi İsmail Demirci'nin sesinin çok güzel olduğunu belirten Soral, kendi sesinin ev halkı üzerindeki etkisini şu sözlerle özetledi: "Evlenmeden önce babam 'tamam yeter' derdi, şimdi kocam ve oğlu da aynı şeyi söylüyor. Demek ki sesim gerçekten kötüymüş, keşke benimki de güzel olsaydı!"

TAŞINMA HEYECANI

Oğlu Ali ile anneliğin tadını çıkaran Hande Soral, özel hayatına dair bir haberi de paylaştı. Yakın zamanda yeni bir eve taşındığını söyleyen Soral, taşınma telaşının arasında neşesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

HANDE SORAL VE İSMAİL DEMİRCİ AŞKI!

Samimi itirafıyla gündem olan ünlü oyuncu, eşi İsmail Demirci'yle de sık sık adından söz ettirmişti. Soral'ın açıklamalarının ardından ünlü çiftin aşkı bir kez daha gündem oldu. Özellikle ikilinin nasıl tanıştığı merak edildi.

Bir televizyon programında eşiyle tanışma hikayesini de anlatan İsmail Demirci, şunları söylemişti: "Aynı spor salonuna 2-3 sene gitmişiz ve hiç karşılaşmamışız. Hande'yi ekrandan beğeniyordum. Bodrum'da plajda benim menajerimle konuşuyordu, koşarak tanışmaya gittim ama öyle olsun istemedim ve vazgeçtim. Akşam da bir mekana gittim ve Hande karşımdaydı. O günden beri beraberiz"

