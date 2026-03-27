Demet Şener, 2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan olan oğlu Ömer'in yeni yaşını kutlarken tercih ettiği kareler ve kaleme aldığı satırlarla beğeni topladı.
Şener, biricik oğlu Ömer için nostalji rüzgarı estirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ömer'in kucağındaki ilk hallerinden basketbol sahalarında boy gösteren son haline kadar tüm süreci sergiledi.
Sosyal medyada paylaştığı karelerin altına, "İyi ki doğdun oğlum. Seni çok çok çok seviyorum. Cesur yüreğim, güzel kalplim... Yeni yaşın sana hayallerinin ötesinde güzellikler getirsin" notunu düşen Şener, takipçilerini duygulandırdı.
Demet Şener'in oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken Ömer Kutluay'ın son hali beğeni topladı.
Ünlü ismin takipçileri, Ömer'in değişimini "Zaman ne çabuk geçiyor" ve "Maşallah, çok yakışıklı olmuş" yorumlarıyla karşıladı.
ÖMER BABASININ İZİNDE!
Çocuklarıyla sık sık gündem olan Şener, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in altyapısında basketbol oynayan oğlu Ömer Kutluay'ın babası İbrahim Kutluay'ın geçip geçmediği sorusuna yanıt vermişti.
Şener, "Bence geçti bile. Basketboldan anlayanlar Ömer'in çok yetenekli olduğunu söylüyor. Çok istekli, azimli. Kızımız da oğlumuz da bizlerden çok daha iyi yerlerde olsun. Bir anne babanın isteyeceği en iyi şey budur" demişti.