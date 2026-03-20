Sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklama yapan Ahmet Tatlıses, babasıyla arasındaki köprüleri tamamen attığının sinyalini verdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Tatlıses, bayram namazı sonrasında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmız kim sahip çıkmış kim yok saymış... Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür