Sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklama yapan Ahmet Tatlıses, babasıyla arasındaki köprüleri tamamen attığının sinyalini verdi.
Tatlıses, bayram namazı sonrasında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmız kim sahip çıkmış kim yok saymış... Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür
GEÇMİŞTEN NOTLAR: TATLISES AİLESİNDE İPLER NASIL KOPTU?
İbrahim Tatlıses ile çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki gerilim, karşılıklı ağır suçlamalarla magazin tarihine geçmişti. İşte o süreçte yaşananlar:
"Nefret" İtirafı: İbrahim Tatlıses, katıldığı bir programda oğlu Ahmet Tatlıses için "Senden nefret ediyorum" ifadesini kullanmış, kızı Dilan Çıtak'ın ise sadece zora düştüğünde "Tatlıses'in kızıyım" dediğini ileri sürmüştü.
Evlat Pişmanlığı: Tatlıses, aile içindeki huzursuzluğunu "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" diyerek dile getirmişti.
Miras ve Hak Mücadelesi: Dilan Çıtak, "İbrahim Tatlıses'e karşı olmadım, onun bana olan tavrına karşıyım. İbrahim Tatlıses'i affettim ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor" demiş ve hakkı olan mirastan asla vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.
Derya Tuna İddiası: Çıtak, İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna'nın, yapımcı Polat Yağcı'yı arayarak "İdo'ya yapmadığın yatırımı o kıza yapmayacaksın" dediğini iddia etmişti.
Ahmet Tatlıses'in Yanıtı: Babasının kendisine yönelik nefret söylemine "Evladın babaya nefreti olamaz" diyerek karşılık veren Ahmet Tatlıses, babasının rahatsızlıkları nedeniyle gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu ve özellikle kız evlatlarının zor şartlarda yaşadığını savunmuştu.
KAN DONDURAN İDDİA: "ÖZ DEDEM TETİKÇİ TUTTU!"
Tatlıses ailesindeki kriz, Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'in açıklamalarıyla bambaşka bir boyuta evrildi. Dedesine yönelik ağır suçlamalarda bulunan Mert Tatlıses, aile içindeki kavganın sadece miras değil, "hayat" meselesi olduğunu şu sözlerle ileri sürdü:
Tetikçi İddiası: Mert Tatlıses, öz dedesi İbrahim Tatlıses'in, babası Ahmet Tatlıses'i öldürtmek için tetikçi tuttuğunu iddia etti.
"Kanlı Gömleği Gelsin": Torun Tatlıses, dedesinin babası için "Kanlı gömleği önüme gelsin" dediğini ve ölüm büyüsü yaptırdığını öne sürerek magazin dünyasını sarstı.
Kayıtlar ve Belgeler:Mert Tatlıses, bu korkunç iddiaların sadece lafta kalmadığını belirterek "Zamanında kimlere 50 bin dolar verildi, kimler vurduruldu, hepsinin belgesi var" dedi.