Organizatör ve menajer Ferhat Karagöz, Blok3 ile yapımcısı Jiyan Amca lakaplı Maruf Yöntürk tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini ve silahla tehdit edildiğini ileri sürüp savcılığa başvurmuştu. Yaklaşık 3 senedir Blok3 ile çalıştıklarını, başlarda karşılıklı memnuniyetlerinin olduğunu belirten Karagöz, daha sonra sorun yaşamaya başladıklarını ve olayın darp edip alıkoymaya kadar gittiğini ileri sürmüştü.

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre, Karagöz olayla ilgili şöyle konuştu: "Blok3 ile tanışıklığımız Ekim 2023'te başladı. O tarihten itibaren konserlerinin ve organizasyonlarının büyük bir kısmını ben organize ettim. 2025 yılının başında, kendisi bana menajerliğini yapmamı teklif etti. Ben de aramızdaki güvene dayanarak teklifi kabul ettim ve menajerliğini üstlendim. Çalışmalarımıza konserlerimize bir süre daha devam ettik. Ancak bu süre zarfında beni egale etmeye çalıştılar. Özellikle hesap konularını konuşmak istediğimde beni borçlu çıkarıp etik olmayan hareketlerde bulundular.