Ferhat Karagöz’den kan donduran Blok3 ve Maruf Yöntürk açıklaması

Ünlü rapçi Blok3 ve yapımcı Maruf Yöntürk (Jiyan Amca) tarafından darp ve tehdit edildiğini öne sürerek savcılığa başvuran menajer Ferhat Karagöz, "Annem ve sevdiklerimi öldürmekle tehdit ettiler" diyerek kan donduran açıklamalarda bulundu.

  • Organizatör ve menajer Ferhat Karagöz, rapçi Blok3'ün yapımcısı Maruf Yöntürk tarafından darp edildiği, alıkonulduğu ve silahla tehdit edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.
  • Karagöz, Ekim 2023'ten beri Blok3 ile çalıştığını ve 2025 yılı başında menajerliğini üstlendiğini, ancak hesap konularında sorun yaşadığını belirtti.
  • Karagöz, hesaplaşmak için çağrıldığı ofiste küfür ve tehditlere maruz kaldığını, yumruklandığını ve bilardo sopasıyla darp edildiğini iddia etti.
  • Karagöz'ün açıklamalarına göre olay sırasında susturuculu silah getirilip doğrultuldu, para bulmak için zorlandı ve ailesi öldürmekle tehdit edildi.
  • Karagöz hastanede darp raporu aldığını, olay yerindeki kameraların sonradan söküldüğünü belirterek hukuki mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Organizatör ve menajer Ferhat Karagöz, Blok3 ile yapımcısı Jiyan Amca lakaplı Maruf Yöntürk tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini ve silahla tehdit edildiğini ileri sürüp savcılığa başvurmuştu. Yaklaşık 3 senedir Blok3 ile çalıştıklarını, başlarda karşılıklı memnuniyetlerinin olduğunu belirten Karagöz, daha sonra sorun yaşamaya başladıklarını ve olayın darp edip alıkoymaya kadar gittiğini ileri sürmüştü.

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre, Karagöz olayla ilgili şöyle konuştu: "Blok3 ile tanışıklığımız Ekim 2023'te başladı. O tarihten itibaren konserlerinin ve organizasyonlarının büyük bir kısmını ben organize ettim. 2025 yılının başında, kendisi bana menajerliğini yapmamı teklif etti. Ben de aramızdaki güvene dayanarak teklifi kabul ettim ve menajerliğini üstlendim. Çalışmalarımıza konserlerimize bir süre daha devam ettik. Ancak bu süre zarfında beni egale etmeye çalıştılar. Özellikle hesap konularını konuşmak istediğimde beni borçlu çıkarıp etik olmayan hareketlerde bulundular.

Bir süre sonra sanatçının yapımcısı Maruf Yöntürk ile konuşup işleri sonlandırmak ve hesabı görüp kapatmak üzere ofisine çağırdı. Ben de gittim, amacım konuyu sorunsuz bir şekilde kapatmaktı. Ofise gittiğimde karşılaştığım durum bambaşkaydı. Bana çeşitli ithamlarda bulunuldu, haklarım gasp edildi ve normalde alacağım varken beni borçlu çıkardılar. Küfür ve tehditler savurup yumruk attılar. Sonrasında beni ofiste alıkoyarak bilardo sopasıyla darp ettiler.

Bana, 'Bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun. Seni öldüreceğiz' gibi sözler söylediler. Olayların ilerleyen anlarında içeriden silah getirildi, susturucu takıldı ve bana doğrultularak para bulmam istendi. Annem ve sevdiklerimi öldürmekle tehdit ettiler. Bu süreçte Blok3 ile ekibi de gelip bana saldırdı. Bir süre sonra oradan çıkabildim. Hastanede darp raporu aldım. Ofisteki ve çevredeki kameraların olay anını kaydettiğini biliyorum. Ancak olaydan sonra kameralar söküldü, bundan dolayı da 'kamera kaydı bulunamamıştır' diye kaydedildi. Tek istediğim, gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin yerini bulmasıdır. Bu yüzden hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim"

