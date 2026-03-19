Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi.
KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ VARDI
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurmuştu. Hastanede korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE HASTANEDEN ÇIKTI
2 gündür tedavisi süren Gencebay'ın tedavisi tamamlandı. Usta sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastanenin önündeki aracına binerek eşi Sevim Emre ile birlikte evine gitti.