Orhan Gencebay taburcu oldu: Hastaneden tekerlekli sandalye ile ayrıldı

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay, iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedbir amaçlı gözetim altında tutulan 81 yaşındaki sanatçı, eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneden ayrılarak evine döndü.

Orhan Gencebay taburcu oldu: Hastaneden tekerlekli sandalye ile ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi.

Orhan Gencebay taburcu oldu: Hastaneden tekerlekli sandalye ile ayrıldı-2

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ VARDI
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurmuştu. Hastanede korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı.

Orhan Gencebay taburcu oldu: Hastaneden tekerlekli sandalye ile ayrıldı-3

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE HASTANEDEN ÇIKTI

2 gündür tedavisi süren Gencebay'ın tedavisi tamamlandı. Usta sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastanenin önündeki aracına binerek eşi Sevim Emre ile birlikte evine gitti.

