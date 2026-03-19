🧐 MERAK EDİLENLER

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı nerede tatil yapıyor?

Ünlü çift, 2026 Ramazan Bayramı'nı Faruk Sabancı'nın özel jestiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmektedir. Gezgin çift, daha önce İngiltere, Fransa, Japonya ve İsviçre gibi birçok farklı rotada görüntülenmişti.

Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç aşkı ne zaman başladı?

Çift, 2024 yılında birliktelik yaşamaya başlamış; bu aşkı aynı yılın sonlarında Londra'da paylaştıkları romantik karelerle tüm dünyaya ilan etmişlerdi.

Esra Bilgiç'in sevgilisi Faruk Sabancı kimdir?

Sabancı ailesinin DJ ve prodüktör üyesi olan Faruk Sabancı, elektronik müzik dünyasındaki başarılarıyla tanınmaktadır. 2024 yılından bu yana oyuncu Esra Bilgiç ile gözlerden uzak ama istikrarlı bir ilişki sürdürmektedir.