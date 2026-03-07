Teoman'ın son konserlerinden birinde kaydedilen görüntüleri, kısa sürede dijital dünyada viral hale geldi. Şarkılarını seslendirirken sergilediği bohem ve yorgun tarzı, bu kez izleyiciden sert bir karşılık buldu.Teoman'dan tartışma yaratan konser performansı!
O ANLAR SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ: YORUM YAĞMURU BAŞLADI!
Konser görüntülerinin hızla yayılmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları Teoman'ın performansını adeta mercek altına aldı. Bilet fiyatlarının yüksekliği ile sahne enerjisi arasındaki tezatlık, binlerce yorumu beraberinde getirdi.
Özellikle konseri takip eden bir hayranının "5.000 liram sahnede can çekişiyor" diyerek yaptığı paylaşım dikkat çekti.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: "3 BİN LİRA VERDİK, SAHNEDE YATIYOR"
Teoman'ın sahne tarzı aslında ilk kez bu denli sert eleştirilmiyor. Sanatçının benzer performansları geçmiş yıllarda da hayranları tarafından kayıt altına alınmıştı.
Geçtiğimiz dönemlerde bir konserine giden başka bir dinleyici, bilet fiyatlarının 3 bin lira civarında olduğu o günlerde benzer bir sitemde bulunmuştu. Sanatçının sahne üzerinde uzanarak şarkı söylediği o anlar kameralara yansımış ve dinleyici "3 bin lira verdik, sahnede yatıyor" diyerek tepkisini dile getirmişti.
