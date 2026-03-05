ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Esra Erol, son günlerde stüdyodaki görüntüsüyle hayranlarını hem meraklandırdı hem de korkuttu. Yayına dakikalar kala saç tasarımı yapıldığı sırada oldukça sıcak olan bir saç maşasının alnına temas etmesi sonucu cildinde yanık oluşan Erol, profesyonelliğinden ödün vermeyerek canlı yayına alnı bantlı bir şekilde çıktı.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu görüntünün ardından ünlü sunucu, takipçilerinin "Ne oldu?" sorularına samimi bir açıklamayla yanıt verdi.
SUÇ ALETİNİ SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ
Yıllardır süren başarılı kariyeri ve örnek aile yaşantısıyla dikkat çeken Esra Erol, yaşadığı talihsiz kazayı espriyle karşılayarak hayranlarının yüreğine su serpti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"Topluca cevap vereyim; evet, biraz yandık. Suç aleti: Kalın saç maşası. Nazar da böyle çıkmış olsun diyelim"
İş insanı Ali Özbir ile mutlu bir evliliği olan ve iki çocuk annesi olan Erol'a, bu açıklamasının ardından kısa sürede binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağdı.
MERAK EDİLENLER
Esra Erol'un alnına ne oldu, neden bantlı?
Canlı yayın öncesi saç tasarımı yapılırken sıcak maşanın alnına değmesi sonucu yanık oluşmuştur; bant bu bölgeyi korumak için takılmaktadır.
Esra Erol'un sağlık durumu nasıl?
Ünlü sunucunun sağlık durumu iyidir, kendisi durumu esprili bir dille "biraz yandık" diyerek açıklamıştır.