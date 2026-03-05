İş insanı Ali Özbir ile evli olan ve iki çocuk annesi Esra Erol'a binlerce geçmiş olsun mesajı geldi.

ATV sunucusu Esra Erol, canlı yayın öncesi saç maşasının alnına temas etmesi sonucu yanık oluştu ve yayına alnı bantlı şekilde çıktı.

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Esra Erol, son günlerde stüdyodaki görüntüsüyle hayranlarını hem meraklandırdı hem de korkuttu. Yayına dakikalar kala saç tasarımı yapıldığı sırada oldukça sıcak olan bir saç maşasının alnına temas etmesi sonucu cildinde yanık oluşan Erol, profesyonelliğinden ödün vermeyerek canlı yayına alnı bantlı bir şekilde çıktı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu görüntünün ardından ünlü sunucu, takipçilerinin "Ne oldu?" sorularına samimi bir açıklamayla yanıt verdi.