2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic cephesinde sular durulmuyor. Boşanma sırasında imzalanan ve içinde milyon dolarlık gayrimenkul satışları ile yüksek tutarlı nafaka maddeleri barındıran protokol, bir kez daha mahkeme salonlarına taşındı.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Jahovic, protokolde yer alan araç kiralama yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle daha önce başlattığı hukuk mücadelesini yeni bir boyuta taşıyarak, bu bedelin kendisine tazminat olarak ödenmesi için dava açtı.
MİLYON DOLARLIK PROTOKOLDE ARAÇ ÇATLAĞI
İkili arasında yapılan anlaşmalı boşanma protokolü, o dönem magazin dünyasında en çok konuşulan mali dökümlerden biri olmuştu. Protokol gereği, Beykoz'daki ortak konutun satışından elde edilen 2 milyon dolar doğrudan Jahovic'e devredilirken, çocukların eğitim masrafları için de 500 bin dolarlık bir fon ayrılmıştı. Ancak protokolün "araç kiralama" maddesi tarafları yeniden karşı karşıya getirdi.
Jahovic, Sandal'ın kendisine araç kiralaması gerektiğini ancak bu yükümlülüğe uymadığını iddia ederek daha önce icra takibi başlatmıştı. Şarkıcı, sürecin devamında mahkemeye sunduğu yeni dilekçeyle, araç kiralama bedellerinin hesaplanarak tarafına "tazminat" olarak ödenmesini talep etti.
