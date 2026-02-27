Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Emina Jahovic, boşanma protokolünde yer alan araç kiralama yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle Mustafa Sandal'a tazminat davası açtı.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018 yılında boşanma protokolü kapsamında Beykoz'daki konutun satışından elde edilen 2 milyon doları Jahovic'e devretti.

Boşanma protokolünde çocukların eğitim masrafları için 500 bin dolarlık fon ayrıldı.

Jahovic, Sandal'ın araç kiralama yükümlülüğüne uymadığını iddia ederek daha önce icra takibi başlatmıştı.

Jahovic, araç kiralama bedellerinin hesaplanarak tazminat olarak ödenmesini mahkemeden talep etti.

2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic cephesinde sular durulmuyor. Boşanma sırasında imzalanan ve içinde milyon dolarlık gayrimenkul satışları ile yüksek tutarlı nafaka maddeleri barındıran protokol, bir kez daha mahkeme salonlarına taşındı.

Kaynak: Takvim Foto Arşiv Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Jahovic, protokolde yer alan araç kiralama yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle daha önce başlattığı hukuk mücadelesini yeni bir boyuta taşıyarak, bu bedelin kendisine tazminat olarak ödenmesi için dava açtı.