Mustafa Sandal ve Emina Jahovic davasında karar: İcra iptali talebi reddedildi
Boşanma protokolündeki araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle eski eşi Emina Jahovic tarafından icraya verilen Mustafa Sandal, takibin iptali için dava açmıştı. Sandal’ın itirazı mahkeme tarafından reddedildi.
Mustafa Sandal ile 2018 yılında yollarını ayıran Emina Jahovic arasındaki "protokol krizi" yargı kararıyla tescillendi. Boşanma sonrası araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle eski eşi tarafından icraya verilen Sandal, bu takibi durdurmak için mahkemeye başvurmuştu. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, mahkeme Sandal'ın itirazını haksız bularak icra sürecinin devamına karar verdi.
PROTOKOL DELİNDİ, İCRA TAKİBİ BAŞLADI
2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin protokolüne göre, Mustafa Sandal'ın eski eşi ve çocukları için araç kiralama bedellerini karşılaması gerekiyordu. Ancak Jahovic, bu ödemelerin yapılmadığını ve masrafları kendi cebinden karşıladığını belirterek yasal işlem başlattı.
MAHKEME SON SÖZÜ SÖYLEDİ: İTİRAZ REDDEDİLDİ
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu. Mustafa Sandal'ın "icranın iptali" talebiyle açtığı davada dosya içeriğini inceleyen mahkeme heyeti, Emina Jahovic'in başlattığı icra takibini yerinde buldu. Bu kararla birlikte, Sandal'ın protokol maddelerine uymadığı hukuken kabul görmüş oldu.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: YALAN DENİLEN SÜREÇTE NELER YAŞANMIŞTI?
Emina Jahovic'in, eski eşi Mustafa Sandal'a "boşanma protokolüne uymuyor" diyerek açtığı dava ilk kez gündeme geldiğinde, her iki taraf haberleri yalanlamıştı. Önce Mustafa Sandal, hemen ardından ise Emina Jahovic iddiaların asılsız olduğunu ve aralarında bir kriz bulunmadığını dile getirmişti. Ancak gelinen noktada, o dönem yalanlanan dava dosyasının mahkeme kararıyla sonuçlandığı ve tarafların avukatlar aracılığıyla hukuk savaşı verdiği kesinleşti.
Magazin dünyasında örnek boşanma olarak gösterilen Sandal-Jahovic ayrılığı, finansal yükümlülükler devreye girince icralık bir hesaplaşmaya dönüştü. Bu olay, ünlüler dünyasında anlaşmalı boşanmaların kağıt üzerinde kalabildiğinin en taze kanıtı.
MERAK EDİLENLER
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic neden mahkemelik oldu?
Emina Jahovic, Sandal'ın boşanma protokolünde yer alan araç kiralama giderlerini ödemediğini iddia ederek icra takibi başlattığı için taraflar mahkemelik olmuştur.
Mahkeme hangi kararı verdi?
Mahkeme, Mustafa Sandal'ın icra takibine yaptığı itirazı reddederek Emina Jahovic'in başlattığı icra takibini haklı bulmuştur.
Taraflar bu iddiaları daha önce yalanlamış mıydı?
Dava süreci ilk başladığında hem Mustafa Sandal hem de Emina Jahovic sosyal medya ve basın yoluyla iddiaların doğru olmadığını savunmuştu.