Mustafa Sandal ve Emina Jahovic davasında karar: İcra iptali talebi reddedildi

GEÇMİŞTEN NOTLAR: YALAN DENİLEN SÜREÇTE NELER YAŞANMIŞTI?

Emina Jahovic'in, eski eşi Mustafa Sandal'a "boşanma protokolüne uymuyor" diyerek açtığı dava ilk kez gündeme geldiğinde, her iki taraf haberleri yalanlamıştı. Önce Mustafa Sandal, hemen ardından ise Emina Jahovic iddiaların asılsız olduğunu ve aralarında bir kriz bulunmadığını dile getirmişti. Ancak gelinen noktada, o dönem yalanlanan dava dosyasının mahkeme kararıyla sonuçlandığı ve tarafların avukatlar aracılığıyla hukuk savaşı verdiği kesinleşti.