Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, aşklarını taze tutmaya devam ediyor. 2021 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ve 2024 yılında ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir aile olan ikili, bu kez romantik bir videoyla gündeme geldi. İdo Tatlıses'in, eşi Yasemin Şefkatli'ye yaptığı beklenmedik sürpriz, kısa sürede binlerce beğeni topladı.
İDO'DAN "HAS GELİN" SÜRPRİZİ
Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde romantizmin sınırlarını zorladı. Eşi Yasemin Şefkatli'nin yanındayken aniden "Has Gelin" türküsünü seslendirmeye başlayan İdo, eşine adeta canlı performansla serenat yaptı.İdo & Yasemin çiftinden türkü tadında romantizm!
Şefkatli'nin bu sürpriz karşısındaki şaşkınlığı ve ikilinin neşeli halleri, takipçilerini hem gülümsetti hem de kıskandırdı.
İKİZ BEBEKLER SONRASI ROMANTİZM TAM GAZ!
2024 yılında ailelerine katılan ikiz bebekleriyle mutlulukları ikiye katlanan çift, yoğun ebeveynlik temposuna rağmen birbirlerine vakit ayırmayı ihmal etmiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık örnek bir aile tablosu çizen Tatlıses ve Şefkatli, bu son türkü hamlesiyle romantizmin zirvesine yerleşti. Takipçileri, İdo'nun babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek türkü söylemesini "Genlerin gücü ve aşkın sesi" olarak yorumladı.
