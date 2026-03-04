Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, aşklarını taze tutmaya devam ediyor. 2021 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ve 2024 yılında ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir aile olan ikili, bu kez romantik bir videoyla gündeme geldi. İdo Tatlıses'in, eşi Yasemin Şefkatli'ye yaptığı beklenmedik sürpriz, kısa sürede binlerce beğeni topladı.