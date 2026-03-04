Filozof Atakan yıllar sonra içerik üreteceğini açıkladı: "6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz"

Atakan Kayalar yıllar sonra görüntülendi ŞİMDİ 16 YAŞINDA O dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da incelemeye alınan ve pedagojik destek sağlanan Kayalar, şimdi 16 yaşında. Uzayan saçları ve değişen görünümüyle dikkat çeken genç isim, yayınladığı video ile yeniden kamuoyunun karşısına çıktı.

Atakan Kayalar'ın son paylaşımı SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI Kendi sosyal medya hesabını açtığını duyuran Kayalar, belirli konularda içerik üretmeyi planladığını belirtti. Filozof Atakan’dan yıllar sonra ilk paylaşım

"UZUN BİR ARANIN ARDINDAN TEKRAR BERABERİZ" "6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikleri üretme planlarım var."ifadelerini kullanan Kayalar'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.