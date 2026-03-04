Filozof Atakan yıllar sonra içerik üreteceğini açıkladı: "6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz"
10 yaşındayken okuduğunu söylediği felsefe kitaplarıyla Türkiye’nin gündemine oturan Atakan Kayalar, uzun bir aranın ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıktı. “Filozof Atakan” olarak tanınan Kayalar’ın son hali sosyal medyada ilgi gördü. 16 yaşındaki Kayalar, kendi sosyal medya hesabı üzerinden içerik üretmeye başlayacağını açıkladı.
Bir dönem "Filozof Atakan" olarak tanınan Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
GÖZLERDEN UZAKTA YAŞAM SÜRÜYORDU
10 yaşındayken kısa sürede yüzlerce felsefe kitabı okuduğunu söylemesiyle dikkat çeken Kayalar, uzun süredir gözlerden uzaktı.
"5 AYDA 250 KİTAP OKUDUM"
Küçük yaşta yaptığı açıklamalar ve felsefeye olan ilgisiyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Kayalar, bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüleri sonrası Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti."5 ayda 250 kitap okudum"sözleri uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.
ŞİMDİ 16 YAŞINDA
O dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da incelemeye alınan ve pedagojik destek sağlanan Kayalar, şimdi 16 yaşında. Uzayan saçları ve değişen görünümüyle dikkat çeken genç isim, yayınladığı video ile yeniden kamuoyunun karşısına çıktı.
SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI
Kendi sosyal medya hesabını açtığını duyuran Kayalar, belirli konularda içerik üretmeyi planladığını belirtti.Filozof Atakan’dan yıllar sonra ilk paylaşım
"UZUN BİR ARANIN ARDINDAN TEKRAR BERABERİZ"
"6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikleri üretme planlarım var."ifadelerini kullanan Kayalar'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
NASIL İÇERİK ÜRETECEĞİ MERAK KONUSU
Bir dönem konuşma tarzı ve bilgi birikimiyle adından söz ettiren Atakan Kayalar'ın yeni dönemde nasıl bir içerik yolu izleyeceği merak konusu oldu.