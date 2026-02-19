Çağla Şıkel'den dikkat çeken aşk açıklaması: "Sevildiğimde kaçasım geliyor"
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı bir YouTube programında hem günlük rutinini hem de özel hayatına dair samimi itiraflarını paylaştı. Şıkel, uyku düzeninden beslenme alışkanlıklarına, aşka bakışından yalnızlıkla ilişkisine kadar merak edilenleri anlattı. Çağla Şıkel romantik hayatını "Genel soğumak için can atarım. Mümkünse soğuyayım yani hemen. Çünkü ya şimdi soğuyacağım ya da yarın öbür gün." şeklinde ifade etti.
Yoğun temposuyla dikkat çeken Çağla Şıkel, katıldığı programda hakkında merak eden soruları yanıtladı.
"ÇOK ERKEN YATIYORUM"
Şıkel'e "Tüm bunlara nasıl yetişiyorsun? Ne ara duruyorsun?"şeklinde sorulan soruya "Akşam 22.30'da çok erken yatıyorum. 06.30'a kadar uyuyorum. Bayağı dinleniyorum aslında. Durduğum kısım o oluyor. Diğer kalan vakitlerde de çok aktif oluyorum. Zaten çok iyi uykumu aldığım ve çok iyi dinlendiğim için de o enerjiyi güzel bir şekilde güne yayabiliyorum."şeklinde yanıt verdi.
"HAMUR İŞİ ÇOK SEVERİM"
Fit görüntüsüyle yıllara meydan okuyan 47 yaşındaki model, beslenme düzeniyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hamur işini çok sevdiğini belirten Şıkel, pişiyi yılda sadece iki kez tükettiğini söyledi. Şıkel, "Hamur işi yani pişi çok severim. 6 ayda bir defa yerim. Ama mesela sörf yapacağız, o zaman iyi yiyorum. Sucuk ekmek filan yerim."şeklinde ifade etti.
"SABAH UYANMAK HEYECANLI GELİYOR"
Özel hayatıyla ilgili soruları da içtenlikle yanıtlayan Şıkel,"Bugünkü Çağla aşık olduğu zaman dengeleri tamamen kayıyor mu" sorusuna şöyle karşılık verdi:
Kayıyor biraz. O denge bozuluyor açıkçası ama iyi anlamda bozuluyor. Neşeli bir anlamda bozuluyor. Daha heyecanlı, daha mutlu oluyorum. Sabah uyanmak heyecanlı geliyor. Ama aşk durumu yatma saatimi veya sörfe gitmemi değiştirebilen bir şey değil. Artık belli bir yaştan sonra oturmuş bir düzenim var ama onun içerisinde dahil olduğunda veya birlikte bir şeyler paylaşabildiğimizde güzel olur diye düşünüyorum.
"SOĞUMAK İÇİN CAN ATARIM"
Ünlü model, "Erkeklerin hangi davranışları seni soğutur"sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi:
Birçok şey. Genel soğumak için can atarım. Mümkünse soğuyayım yani hemen. Çünkü ya şimdi soğuyacağım ya da yarın öbür gün. O yüzden mümkünse bir an önce soğuyayım. Evlenmek, sonrasında boşanmak, çocuklarını kucağına almış olmak, onları büyütmek, yaşamında birçok şeyin hakimiyetinin elinde olması gibi durumlardan sonra ilişki meselesi açıkçası birazcık daha o büyüsünü yitiriyor. 47 yaşındayım. Bu kadar kendini oturtmuş bir kadın zaten ancak aynı kafada olan ve aynı şeyleri yapmaktan zevk alan biriyle yaşamı paylaşmaya başlar. Ancak bir ilişki içerisinde fark etmeden girmiş olabilirim. Yoksa benim öyle bir vaktim yok.
"BU BİRAZ KALBİMİ ACITTI"
"Sevildiğimde kaçasım geliyor"sözleriyle dikkat çeken Şıkel, bu durumun geçmişte yaşadığı duygusal süreçlerle bağlantılı olduğunu ifade etti:
Bu çok dramatik bir şey aslında. Bundan 3-4 sene önce arkadaşlarımızla kendi aramızda bu konuyu konuşuyorduk. Sonradan gerçekten sevilmek ve sevmek istediğimi anlayınca, 'neden izin vermiyorum acaba? Burada beni kaçıran şey ne?' diye düşündüm. Sonra bir gün bu konuyu danıştığım birisi bana sohbet esnasında şunları söyledi: 'Sevilmenin ne demek olduğunu bilmiyor olabilirsin ve bunun ürkütücü bir şey olduğunu düşünebilirsin. Ve birisi aslında sana kendini, kalbini açmak isterken sen bunu tehlike sinyalleri gibi algılayıp hemen oradan uzaklaşmak isteyebilirsin.' Bu biraz kalbimi biraz acıttı ama yavaş yavaş beni sevmelerine izin veriyorum.
"ÇOK HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞADIM"
Sanat dünyasında yaşadığı hayal kırıklıklarına da değinen Şıkel, yalnızlıkla barıştığını vurguladı. Çağla Şıkel, "20'li yaşlarda camia içerisindeki o gelgitler, sana 'canım' deyip sonra magazinde arkandan bir şeyler söylediğini duyduğun zamanlarda çok hayal kırıklıkları yaşadım. Sonrasında da o yalnız kalma durumunun çok güzel bir şey olduğunu anladığında bir başkasıyla bir derdin kalmıyor. Yalnız kalmaktan korkmuyorum. Şunu da demek istemiyorum; hiç arkadaşım olmasın. Sadece hesaplı ilişkiler yok hayatımda."dedi.