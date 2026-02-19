Çağla Şıkel'den dikkat çeken aşk açıklaması: "Sevildiğimde kaçasım geliyor"

"BU BİRAZ KALBİMİ ACITTI"

"Sevildiğimde kaçasım geliyor"sözleriyle dikkat çeken Şıkel, bu durumun geçmişte yaşadığı duygusal süreçlerle bağlantılı olduğunu ifade etti:

Bu çok dramatik bir şey aslında. Bundan 3-4 sene önce arkadaşlarımızla kendi aramızda bu konuyu konuşuyorduk. Sonradan gerçekten sevilmek ve sevmek istediğimi anlayınca, 'neden izin vermiyorum acaba? Burada beni kaçıran şey ne?' diye düşündüm. Sonra bir gün bu konuyu danıştığım birisi bana sohbet esnasında şunları söyledi: 'Sevilmenin ne demek olduğunu bilmiyor olabilirsin ve bunun ürkütücü bir şey olduğunu düşünebilirsin. Ve birisi aslında sana kendini, kalbini açmak isterken sen bunu tehlike sinyalleri gibi algılayıp hemen oradan uzaklaşmak isteyebilirsin.' Bu biraz kalbimi biraz acıttı ama yavaş yavaş beni sevmelerine izin veriyorum.