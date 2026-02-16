Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım

💡 EDİTÖR NOTU

Çağatay Ulusoy'un yıllardır süregelen "kapalı kutu" imajını Aslıhan Malbora ile kırması, ilişkinin sadece bir magazin haberi değil, aynı zamanda ciddi bir evreye geçtiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Özellikle Malbora'nın bu kareyi paylaşması, her iki oyuncunun hayran kitleleri arasında büyük bir etkileşim dalgası yarattı.