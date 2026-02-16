PODCAST CANLI YAYIN

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım

Oyuncu Aslıhan Malbora, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu meslektaşı Çağatay Ulusoy ile manzara eşliğinde çekilen romantik karesini 16 Şubat 2026 tarihinde Instagram hesabından paylaşarak aşklarını resmen ilan etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 1

024 yılında "Kübra" dizisinin setinde tanışan ikili, bu paylaşımla birlikte uzun süredir gözlerden uzak yaşadıkları birlikteliklerini ilk kez sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 2

ASLIHAN MALBORA VE ÇAĞATAY ULUSOY AŞKI RESMİYET KAZANDI

Oyuncu Aslıhan Malbora, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı meslektaşı Çağatay Ulusoy ile manzara eşliğinde öpüştüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını ilan etti.

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 3
KriterDetaylar
KişilerAslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy
Olayİlk sosyal medya paylaşımı ve aşk ilanı
Tarih16 Şubat 2026, Saat: 18:43
PlatformInstagram
İlişki Başlangıcı2024 yılı, "Kübra" dizi seti

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 4

Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy'un tanışma hikayesi, profesyonel bir iş birliğine dayanıyor:

  • 🎬 İlk Karşılaşma: İkili, 2024 yılında Netflix platformunda yayınlanan Kübra dizisinin çekimleri sırasında bir araya geldi.

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 5

  • 🤝 Sette Başlayan Arkadaşlık: Dizide başrolü paylaşan oyuncuların set ortamındaki arkadaşlıkları, çekimler ilerledikçe romantik bir boyuta evrildi.

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 6

  • 🗓️ Bir Yıllık Süreç: Çiftin yaklaşık bir yıldır deli dolu bir aşk yaşadığı ve ilişkilerini bu zamana kadar gözlerden uzak tutmayı tercih ettikleri biliniyor.

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 7

❓ Sıkça sorulan sorular (SSS)

Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy ne zamandır birlikte?

İkili, 2024 yılında yayınlanan Kübra dizisinin çekimlerinde tanışmış olup yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşamaktadır.

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 8

Çağatay Ulusoy şu an hangi dizide oynuyor?

Ulusoy, güncel olarak Eşref Rüya dizisinde Demet Özdemir ile başrolü paylaşmaktadır.

Aşk ilanı nasıl yapıldı?

Aslıhan Malbora, Instagram hesabından Çağatay Ulusoy ile bir manzara önünde çekilen fotoğrafını paylaşarak ilişkiyi halka duyurdu.

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 9

💡 EDİTÖR NOTU

Çağatay Ulusoy'un yıllardır süregelen "kapalı kutu" imajını Aslıhan Malbora ile kırması, ilişkinin sadece bir magazin haberi değil, aynı zamanda ciddi bir evreye geçtiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Özellikle Malbora'nın bu kareyi paylaşması, her iki oyuncunun hayran kitleleri arasında büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 10

💔 ÇAĞATAY ULUSOY VE DUYGU SARIŞIN İLİŞKİSİNİN GEÇMİŞİ

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, magazin dünyasının en uzun soluklu ve bir o kadar da gözlerden uzak yaşanan ilişkilerinden birine imza attı. İşte bu geçmişe dair temel detaylar:

KriterDetaylar
Tanışma2016 yılı, "İçerde" dizi seti
SüreYaklaşık 7 yıl
İlişki YapısıBir dargın bir barışık, gizliliğe önem veren
Ayrılık Tarihi2023 yılının başları

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 11

🔍 DİZİ SETİNDEN UZUN YILLARA YAYILAN AŞK

Duygu Sarışın ile olan geçmişi, Ulusoy'un kariyerindeki ve özel hayatındaki en stabil dönemlerden biri olarak kabul ediliyor:

  • 📍 İçerde dizisi etkisi: İkili, 2016 yılında reyting rekorları kıran İçerde dizisinin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

  • 📍 Gizli yaşama tercihi: Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın ile olan yedi yıllık birlikteliği boyunca "özel hayatı gizli tutma" prensibini çok sıkı uyguladı; nadiren birlikte görüntülendiler.

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 12

  • 📍 Evlilik beklentisi: Hayranları ve magazin basını ikiliden sık sık evlilik haberi beklese de, çift bu konuda her zaman sessiz kalmayı tercih etti.

  • 📍 Yolların ayrılması: 2023 yılının başında, uzun süredir devam eden bu ilişkinin kesin olarak sona erdiği haberleri gündeme geldi.

Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım - 13

Fotoğraflar Instagram ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır