|Kriter
|Detaylar
|Kişiler
|Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy
|Olay
|İlk sosyal medya paylaşımı ve aşk ilanı
|Tarih
|16 Şubat 2026, Saat: 18:43
|Platform
|İlişki Başlangıcı
|2024 yılı, "Kübra" dizi seti
Kübra setinde başlayan aşk resmileşti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan yeni paylaşım
Oyuncu Aslıhan Malbora, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu meslektaşı Çağatay Ulusoy ile manzara eşliğinde çekilen romantik karesini 16 Şubat 2026 tarihinde Instagram hesabından paylaşarak aşklarını resmen ilan etti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
💔 ÇAĞATAY ULUSOY VE DUYGU SARIŞIN İLİŞKİSİNİN GEÇMİŞİ
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, magazin dünyasının en uzun soluklu ve bir o kadar da gözlerden uzak yaşanan ilişkilerinden birine imza attı. İşte bu geçmişe dair temel detaylar:
|Kriter
|Detaylar
|Tanışma
|2016 yılı, "İçerde" dizi seti
|Süre
|Yaklaşık 7 yıl
|İlişki Yapısı
|Bir dargın bir barışık, gizliliğe önem veren
|Ayrılık Tarihi
|2023 yılının başları