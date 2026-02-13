Safiye Soyman oğlu Harun Akaröz için mevlit okuttu: Bugün oğlumun doğum günü
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz'ü doğum gününde dualarla andı. Acılı anne, oğlunun ruhuna mevlit okuturken sosyal medya paylaşımıyla yürekleri dağladı.
Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 2024 yılı Temmuz ayında vefat etti.
Evlat acısıyla sarsılan ve oğlunu gözyaşlarıyla toprağa veren Soyman, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirdi: "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti."
Büyük kaybın ardından uzun süre kendine gelemeyen sanatçı, son olarak oğlu Harun Akaröz'ün doğum günü vesilesiyle bir mevlit düzenledi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Soyman, paylaşımına;"Canım evladım Harun'umun hatim duasını Davut Şensoy hocam yaptı. Hem bugün oğlumun doğum günü. Mekanı cennet olsun. Evladımın ruhuna gitsin ettiğimiz dualarımız..."notunu düştü.
Sevenlerinden "Mekanı cennet olsun", "Allah kabul etsin" gibi binlerce destek yorumu alan Safiye Soyman, evlat özlemini bir kez daha tüm takipçileriyle paylaştı.