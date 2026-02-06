Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumunu ağabeyi açıkladı: Başkan Erdoğan yakında takip ediyor

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Hakan Taşıyan 10 gündür hastanede tedavi görüyor. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye giden sanatçının, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini öğrendim. Hastanede bir araya geldiğim abisi Fikret Taşıyan, "Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, böbrek nakli sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik."

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAKİBİ BİZE MORAL OLDU"

Abi Taşıyan, sözlerine şöyle devam etti: "Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da süreci yakından takip etmesi, doktorlarımızın ilgisi ve desteği de bizim için moral oldu. Allah herkesten razı olsun."