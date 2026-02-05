Güney Koreli yıldız Ahn Bo-hyun Türkiye'ye hayran kaldı: 4 ülkeye birden seyahat ediyor gibiyim
Dünyaca ünlü Güney Koreli aktör Ahn Bo-hyun, 2026 Şubat ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde İstanbul ve Kapadokya'yı gezdi. Türkiye'nin çeşitliliğine vurgu yapan yıldız, Türk mutfağından dürümü denerken ve Türk bayrağıyla poz verirken çekilen karelerini milyonlarca takipçisiyle paylaştı.
Beyoğlu sokaklarını gezip Kapadokya'da dürüm yiyen 37 yaşındaki yıldız, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini "3-4 ülke gezmiş gibi hissediyorum" sözleriyle tanımlayarak hayranlığını dile getirdi.
📍 İSTANBUL'DA TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞU
Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Ahn Bo-hyun, Türkiye çıkarmasına megakent İstanbul ile başladı. Özellikle Beyoğlu ve çevresindeki tarihi sokaklarda vakit geçiren ünlü oyuncu, şehrin kozmopolit yapısına hayran kaldı.
Bayrak Detayı: Gezisi sırasında Türk bayrağıyla fotoğraf çekilen oyuncu, bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak Türk hayranlarına jest yaptı.
Sokak Kültürü: Ünlü yıldızın samimi tavırları ve yerel halkla olan etkileşimi, sosyal medya platformlarında "günün en çok konuşulanları" listesine girmesini sağladı.
🎈 KAPADOKYA'NIN BÜYÜLÜ ATMOSFERİNDE BİR YILDIZ
İstanbul turunun ardından rotasını İç Anadolu'nun incisi Kapadokya'ya kıran Bo-hyun, bölgenin eşsiz doğasında huzur dolu anlar yaşadı. Peri bacaları ve sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada profesyonel çekimler yapan oyuncu, Türkiye'nin turizm elçisi gibi hareket etti.
🌯 TÜRK MUTFAĞINA TAM NOT: DÜRÜM KEYFİ
Ünlü oyuncunun tatilinde en çok dikkat çeken detaylardan biri de yerel lezzetlere olan ilgisiydi. Lüks mekanlar yerine bölgenin otantik havasını solumayı tercih eden Ahn Bo-hyun:
Kapadokya sokaklarında dürüm yerken çekilen doğal karelerini paylaştı.
Türk çayı ve yerel ikramları deneyerek kültürel bir entegrasyon sergiledi.
Koreli ve Türk takipçileri bu samimi kareleri kısa sürede etkileşim yağmuruna tuttu.
AHN BO-HYUN KİMDİR?
1988 doğumlu olan Ahn Bo-hyun, kariyerine aslında bir boksör olarak başladı. Daha sonra modellik yaptı ve oyunculuğa geçiş yaptı. Onu dünya çapında üne kavuşturan başlıca yapımlar şunlar:
Itaewon Class: Kötü adam rolüyle büyük çıkış yakaladı.
My Name: Netflix yapımı bu dizideki polis rolüyle hayran kitlesini genişletti.
Flex X Cop: Zengin bir mirasçının dedektif olmasını konu alan son dönem dizisi.
Yumi's Cells: Romantik komedi türündeki başarısını kanıtladığı yapım.
✈️ TÜRKİYE'YE NEDEN GELDİ?
Ahn Bo-hyun'un Türkiye ziyareti hem kişisel bir tatil hem de özel bir içerik iş birliği amacı taşıyor. Ünlü Güney Koreli seyahat YouTuber'ı KwakTube (Kwak Jun-bin) ile birlikte Türkiye'ye geldi. İkili, Türkiye'nin lezzetlerini ve tarihi yerlerini tanıtan bir gezi içeriği hazırladı. Aktör, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğine olan merakı nedeniyle rotasını buraya çevirdi.
"3-4 ÜLKE GEZMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Özellikle Kapadokya'daki balon turu ve Türk mutfağı (özellikle dürüm) onun kişisel "yapılacaklar listesinde" yer alıyordu. Sosyal medya üzerinden 5 milyondan fazla takipçisine Türkiye'yi "3-4 ülke gezmiş gibi hissettiren bir yer"olarak tanıtması yüz binlerce kişi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.