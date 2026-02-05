Güney Koreli yıldız Ahn Bo-hyun Türkiye'ye hayran kaldı: 4 ülkeye birden seyahat ediyor gibiyim

Ünlü oyuncunun tatilinde en çok dikkat çeken detaylardan biri de yerel lezzetlere olan ilgisiydi. Lüks mekanlar yerine bölgenin otantik havasını solumayı tercih eden Ahn Bo-hyun:

1988 doğumlu olan Ahn Bo-hyun, kariyerine aslında bir boksör olarak başladı. Daha sonra modellik yaptı ve oyunculuğa geçiş yaptı. Onu dünya çapında üne kavuşturan başlıca yapımlar şunlar:

Türkiye’yi ʺ3-4 ülkenin birleşimiʺ olarak tanımlayan oyuncu, çeşitliliğe olan hayranlığını paylaştığı karelerle belgeledi.

✈️ TÜRKİYE'YE NEDEN GELDİ?

Ahn Bo-hyun'un Türkiye ziyareti hem kişisel bir tatil hem de özel bir içerik iş birliği amacı taşıyor. Ünlü Güney Koreli seyahat YouTuber'ı KwakTube (Kwak Jun-bin) ile birlikte Türkiye'ye geldi. İkili, Türkiye'nin lezzetlerini ve tarihi yerlerini tanıtan bir gezi içeriği hazırladı. Aktör, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğine olan merakı nedeniyle rotasını buraya çevirdi.

"3-4 ÜLKE GEZMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Özellikle Kapadokya'daki balon turu ve Türk mutfağı (özellikle dürüm) onun kişisel "yapılacaklar listesinde" yer alıyordu. Sosyal medya üzerinden 5 milyondan fazla takipçisine Türkiye'yi "3-4 ülke gezmiş gibi hissettiren bir yer"olarak tanıtması yüz binlerce kişi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.