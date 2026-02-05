Kylie Jenner’dan tuhaf tarz: Bikini yerine nar taneleri!
Dünyaca ünlü fenomen Kylie Jenner, her fırsatta denediği dikkat çekici konseptlerine bir yenisini daha ekleyerek bu kez nar tanelerinden oluşan bir aksesuarla kamera karşısına geçti. Jenner, transparan bir body üzerine iliştirilen narlarla verdiği pozlarla sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
"Keeping Up With The Kardashians" programıyla tanınan 28 yaşındaki Kylie Jenner, son çekiminde bikini yerine nar tanelerinden hazırlanan bir tasarımı sergiledi.
Çekim sırasında nar yiyerek poz veren Jenner'ın kendi markasına ait bir ürünü tanıtmak için başvurduğu bu yöntem çok konuşuldu.
Ortaya çıkan kareler, kısa sürede yayılarak eleştiri oklarının hedefi oldu. Kylie Jenner, transparan nude body üzerine kondurulan nar taneleriyle kurgulanan bu çekim kısa sürede gündem olurken sosyal medyada hızla yayıldı.
Jenner'ın meyve tabağını andıran bu tarzı, takipçileri arasında "Sıradaki hangi meyve?" ve "Artık ne yapacağını şaşırdı" gibi iğneleyici yorumların yapılmasına neden oldu.