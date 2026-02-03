A.B.İ. dizisinde Genco karakteriyle merak uyandırdı! İşte Ardıl Zümrüt'ün biyografisi

Dizide Ardıl Zümrüt'ün canlandırdığı Genco karakteri, patronu Behram'a duyduğu sadakat ile vicdanı arasında sıkışmış bir adam olarak dikkat çekiyor.

ATV ekranlarının yeni dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), bu akşam saat 20.00'de 4. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide daha ilk bölümden itibaren merak uyandıran karakterlerden biri de Genco oldu.

"Aile Bir İmtihandır" sloganıyla yola çıkan A.B.İ., geçmişin karanlık izlerinden kaçmaya çalışan Doğan ve ailesinin etrafında şekillenen çarpıcı bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Aile bağları, sadakat, vicdan ve hayatta kalma mücadelesi dizinin ana eksenini oluştururken, her karakter kendi iç çatışmasıyla izleyicinin karşısına çıkıyor.

A.B.İ. Genco kimdir?

Dizide Genco karakteri hayatın sert yüzüyle çok erken tanışmış bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Sadakati bir tercih değil bir zorunluluk hâline gelen Genco; patronu Behram'a duyduğu borç duygusu ile iç sesinin temsil ettiği vicdan arasında sıkışıp kalmış bir karakter. Yaptıklarıyla sorgulanan suskunluğu kadar derin bakışlarıyla da dikkat çeken Genco'nun hikâyedeki rolü ilerleyen bölümlerde daha da kritik bir hâl alacak.