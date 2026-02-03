A.B.İ. dizisinde Genco karakteriyle merak uyandırdı! İşte Ardıl Zümrüt'ün biyografisi
Yayınlandığı ilk bölümden bu yana reyting rekorları kıran A.B.İ bu akşam yeni bölümüyle atv'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de Genco! İşte Ardıl Zümrüt'ün biyografisi ve oynadığı diziler.
- ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) bu akşam saat 20.00'de 4. bölümüyle yayınlanacak.
- Dizide Ardıl Zümrüt'ün canlandırdığı Genco karakteri, patronu Behram'a duyduğu sadakat ile vicdanı arasında sıkışmış bir adam olarak dikkat çekiyor.
- Dizi, geçmişinden kaçmaya çalışan Doğan ve ailesinin etrafında şekillenen aile bağları, sadakat ve hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
- Ardıl Zümrüt 1999 yılında Diyarbakır'da doğdu ve 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı.
- Tiyatro kökenli oyuncu Ardıl Zümrüt, A.B.İ. dizisiyle televizyon dünyasında geniş izleyici kitlesine ulaştı.
ATV ekranlarının yeni dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), bu akşam saat 20.00'de 4. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide daha ilk bölümden itibaren merak uyandıran karakterlerden biri de Genco oldu.
A.B.İ. dizisinin konusu ne?
"Aile Bir İmtihandır" sloganıyla yola çıkan A.B.İ., geçmişin karanlık izlerinden kaçmaya çalışan Doğan ve ailesinin etrafında şekillenen çarpıcı bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Aile bağları, sadakat, vicdan ve hayatta kalma mücadelesi dizinin ana eksenini oluştururken, her karakter kendi iç çatışmasıyla izleyicinin karşısına çıkıyor.
A.B.İ. Genco kimdir?
Dizide Genco karakteri hayatın sert yüzüyle çok erken tanışmış bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Sadakati bir tercih değil bir zorunluluk hâline gelen Genco; patronu Behram'a duyduğu borç duygusu ile iç sesinin temsil ettiği vicdan arasında sıkışıp kalmış bir karakter. Yaptıklarıyla sorgulanan suskunluğu kadar derin bakışlarıyla da dikkat çeken Genco'nun hikâyedeki rolü ilerleyen bölümlerde daha da kritik bir hâl alacak.
Ardıl Zümrüt kimdir?
Ardıl Zümrüt, 1999 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde tamamlayan genç oyuncu sanatla olan bağını 2017 yılında tiyatro ile kurdu. Bu süreçte sahne arkasında ve sahne üzerinde birçok farklı görev üstlendi. 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazanan Ardıl Zümrüt, akademik tiyatro eğitimiyle oyunculuk kariyerini inşa etti.
Ardıl Zümrüt hangi yapımlarda oynadı?
Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Ardıl Zümrüt, farklı sahne projelerinde yer aldıktan sonra televizyon dünyasında A.B.İ. dizisiyle adını daha geniş bir izleyici kitlesine duyurdu.