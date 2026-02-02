ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de dengeler altüst oluyor! Behram için çember daralıyor
ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekortmeni oldu. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğu ile Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı A.B.İ, salı akşamı dördüncü bölümüyle ekrana gelecek. Çağla'nın vurulmasıyla tüm hesaplar değişirken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın karanlık geçmişine açılan kapıyı aralıyor. A.B.İ.'de gerilim yeni bölümde zirveye çıkıyor.
