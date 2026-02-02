PODCAST CANLI YAYIN

ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de dengeler altüst oluyor! Behram için çember daralıyor

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekortmeni oldu. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğu ile Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı A.B.İ, salı akşamı dördüncü bölümüyle ekrana gelecek. Çağla'nın vurulmasıyla tüm hesaplar değişirken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın karanlık geçmişine açılan kapıyı aralıyor. A.B.İ.'de gerilim yeni bölümde zirveye çıkıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de dengeler altüst oluyor! Behram için çember daralıyor - 1

Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst eder.

ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de dengeler altüst oluyor! Behram için çember daralıyor - 2

Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşılır.

ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de dengeler altüst oluyor! Behram için çember daralıyor - 3

Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark eder.

ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de dengeler altüst oluyor! Behram için çember daralıyor - 4

Çağla, yarasına rağmen geri çekilmez; hem Melek'i kurtarmak hem de Behram'ın gerçeğini ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmaya kararlıdır.

ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de dengeler altüst oluyor! Behram için çember daralıyor - 5

Öte yandan Sinan ve Altın, geçmişin izlerini silmek için panik içinde temizlik yaparken, Didem her şeyi adım adım takip eder ve eline geçen görüntülerle ikilinin karşısına şantaj kartıyla çıkar.

ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de dengeler altüst oluyor! Behram için çember daralıyor - 6

Aile içindeki kriz büyürken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın gizli geçmişine açılan kapıyı aralar ve bu fotoğraf onları bir bakımevine yönlendirir.

ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de dengeler altüst oluyor! Behram için çember daralıyor - 7

Bu süreçte cezaevinde Melek'i yeni bir kabus beklerken, Genco'nun beklenmedik ziyaretiyle birlikte yeni sürprizler ortaya çıkar.

ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de dengeler altüst oluyor! Behram için çember daralıyor - 8

A.B.İ. KÜNYE

Yapım: OGM PICTURES
Yapımcı:Onur Güvenatam
Yönetmen: Cem Karcı
Senaryo:Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş
Oyuncular:Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)