Uyuşturucu ve fuhuş operasyonları Bebek’i vurdu: Ünlüler gelmiyor, ciro yüzde 40 düştü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semti son yıllarda altın çağını yaşıyordu. Ünlülerin eskiden beri uğrak yeri olan semt, yenilenen Bebek Otel 'in kazandığı popülarite sayesinde daha da gözde olmuştu. Her gün onlarca ünlü semte geliyor, yemek yiyor, arkadaşlarıyla buluşup sosyalleşiyordu. Bu arada onları görmek isteyen hayranları da semte akın ediyordu. Ancak Bebek Otel'in ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunun ana mekanı olarak öne çıkması, semti olumsuz etkiledi. Ünlüler artık Bebek'e uğramıyor.

Bebek sokakları operasyonlardan sonra boş kaldı (takvim.com.tr/arşiv)

"ÇİÇEK ALAN YOK"



Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Yaşanan bu durum esnafı da olumsuz etkilemiş durumda. Eskiden önünde birbirinden lüks araçların park ettiği mekanlar neredeyse boş. Her akşam oradan oraya büyük bir telaş içinde koşturan valeler ise bu durumdan en çok etkilenen meslek gruplarından biri. Valeler "Eskiden her gece 50-60 lüks araç teslim alırken, bu sayı 15-20'lere kadar düştü. Bazı geceler Bebek hayalet mahalleye dönüşüyor. Herkesin akın ettiği o ışıltılı günleri mumla arıyoruz"diyor. Semtte çiçek satanlar da şaşkın. "Eskiden 60-70 adet gül satarken günü artık en fazla 10 gülle kapatıyoruz. Ünlüler sırf harçlık olsun diye bizden gül alırdı. Şimdi kimse yüzümüze bakmıyor. Sattığımız gülleri ise sadece birkaç turist alıyor" diyor.

'KİMSE POLİSLE KARŞILAŞMAK İSTEMİYOR'

Bebek'in en ünlü mekanlarından birinin işletmecisi, semtin uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarından etkilenmesi hakkında şunları söyledi: "İşlerde genel anlamda büyük bir düşüş yaşadık. Rakamsal olarak bu kayıp yüzde 40 seviyelerinde. Maalesef yaşanan olaylar nedeniyle insanlar buraya gelmiyor. Sonuçta onlara da hak veriyoruz. Çünkü kimse eğlenmek için çıktığı güzel bir akşamda polis ile karşılaşmak istemiyor."