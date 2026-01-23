Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan romantik kare!
Bir süre önce ihanet ve boşanma iddialarıyla gündeme gelen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, romantik paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, son dönemde zorlu bir sınavdan geçti.
10 Eylül 2022'de görkemli bir nikahla dünyaevine giren ve mutluluklarını 21 Mayıs 2024'te kızları Mira Milena ile taçlandıran ünlü ikili, bir süredir ayrılık dedikodularının odağındaydı.
Özellikle sosyal medya ve magazin kulislerinde yayılan "ihanet" ve "boşanma kararı aldılar" iddiaları, çiftin hayranlarını endişelendirmişti.
Bir süre sessizliğini koruyan ve çıkan haberlere karşı mesafeli duran Oktay ve Atiksoy, sosya medya hesaplarında yayınladıkları mutluluk pozlarıyla "Sorun yok" mesajı vermişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift, romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Binlerce beğeni alan fotoğrafın altına gelen yorumlarda, çiftin arasındaki bağın iddiaların aksine oldukça güçlü olduğu vurgulandı.
Bir süredir magazin gündemini meşgul eden "boşanma" dosyası, bu kareyle birlikte bir kez daha rafa kalkmış oldu.
Fotoğraflar: Sosyal medya