Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan romantik kutlama: 3 seneyi doldurduk!
Şarkıcı Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, evliliklerinin üçüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Dadgar, gönderisine “3 seneyi doldurduk” notunu düştü.
Özcan Deniz ile mutlu beraberliği devam eden Samar Dadgar, 3. evlilik yıl dönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.
Sık sık mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Dadgar, eşi Özcan Deniz ile olan romantik videoyu "3 seneyi doldurduk"notunu düşerek yıl dönümlerini kutladı.
Dadgar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yıl dönümü paylaşımı, ikilinin beraberliğindeki mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü çiftin bu romantik halleri çok konuşuldu.
İşte o paylaşım...
Özcan Deniz'den Ailesine Rest: "Tek Ailem"
Son dönemde ağabeyi Ercan Deniz ve annesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündem olan Özcan Deniz, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.
Yaşadığı ailevi krizlerin ardından eşiyle olan bağını her fırsatta vurgulayan Deniz, bu süreçte "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm"ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Sosyal medya