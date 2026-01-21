Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan romantik kutlama: 3 seneyi doldurduk!

Özcan Deniz ile mutlu beraberliği devam eden Samar Dadgar, 3. evlilik yıl dönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.

Sık sık mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Dadgar, eşi Özcan Deniz ile olan romantik videoyu "3 seneyi doldurduk" notunu düşerek yıl dönümlerini kutladı.

Dadgar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yıl dönümü paylaşımı, ikilinin beraberliğindeki mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü çiftin bu romantik halleri çok konuşuldu.