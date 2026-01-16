Barış Arduç’tan Jan Asya için yürek ısıtan sözler: Kızımın gözünde parlarsam bana yeter!

2014 yılında rol aldıkları film setinde tanışarak uzun süreli bir birlikteliğe imza atan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, mutluluklarını 2020 yılında nikah masasına taşımıştı.

Kaynak: Sosyal medya

Katıldığı etkinlikte kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Barış Arduç, tüm başarılardan ve alkışlardan daha önemli olan tek şeyin kızı Jan Asya olduğunu vurguladı.