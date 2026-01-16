Barış Arduç’tan Jan Asya için yürek ısıtan sözler: Kızımın gözünde parlarsam bana yeter!
Gupse Özay ile 2020 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Barış Arduç, babalık heyecanını her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. 2022 yılında kızı Jan Asya’yı kucağına alarak ilk kez baba olma duygusunu tadan yakışıklı oyuncu, katıldığı bir etkinlikte kızıyla ilgili yaptığı duygusal açıklamayla dikkat çekti.
2014 yılında rol aldıkları film setinde tanışarak uzun süreli bir birlikteliğe imza atan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, mutluluklarını 2020 yılında nikah masasına taşımıştı.
Evliliklerinin ikinci yılında kızları Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Arduç, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.
Katıldığı etkinlikte kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Barış Arduç, tüm başarılardan ve alkışlardan daha önemli olan tek şeyin kızı Jan Asya olduğunu vurguladı.
Ünlü oyuncunun sosyal medyada kısa sürede gündem olan o duygusal sözleri ise yüreklere dokundu: "Çocuğumun gözünde parlarsam benim için yeterli olur"
BABALIK ONA ÇOK YAKIŞTI
Kızıyla vakit geçirmeyi her şeyin önünde tutan Barış Arduç'un bu sözleri, takipçileri tarafından "Gerçek bir baba duruşu" şeklinde yorumlandı.
Kariyerindeki başarısını aile hayatındaki huzuruyla birleştiren Arduç'un, kızı Jan Asya'ya duyduğu bu saf sevgi, hayranlarından tam not aldı.