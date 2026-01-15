Survivor Dilan Çıtak gözyaşlarına boğuldu: Damardan giriyorsunuz duygulanıyorum!

Kendi kimliğini kanıtlama çabasının diğer sanatçılardan çok daha zor olduğunu belirten ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürmüştü:"Ben ismimi ön plana taşımak için uğraşırken bir de olmadığım bir kimlikten kurtulmaya savaşıyorum. Benim iki tane savaştığım alan var ve haliyle birazcık geride kalıyorum. O yüzden Dilan Çıtak'a biraz haksızlık yapıldı"

Ünlü isim, "Ama ben Dilan Çıtak'ım ve Dilan Çıtak olarak doğdum büyüdüm. Hiçbir zaman başka bir kültürle büyümedim"demişti.