Survivor Dilan Çıtak gözyaşlarına boğuldu: Damardan giriyorsunuz duygulanıyorum!
Survivor 2026 kadrosunda yer alan Dilan Çıtak, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı gerilimi adaya taşıyan şarkıcı, kariyerinin engellendiğini iddia ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda yer alan Dilan Çıtak, yarışmanın son bölümlerine hem sakatlığı hem de babası İbrahim Tatlıses'e yönelik sarsıcı açıklamalarıyla damga vurdu.
Parkurda bir anda yere yığılan ve dizinden sakatlanan Çıtak, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yarışmaya devam edebileceğini öğrenmiş ancak asıl patlamayı hayat hikayesini anlatırken yaşamıştı.
"O BİRİLERİ ENGEL OLDU"
Dilan Çıtak, arasının uzun süredir bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'e şu sözlerle gönderme yapmıştı: "İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Ama tam tersi; o birileri yüzünden hak ettiğim yere gelemedim. Ben Amerikan pop yapıyordum. İngilizce şarkılar söylüyordum. Son 4-5 senedir Türkçe şarkı söylüyorum"
Kendi kimliğini kanıtlama çabasının diğer sanatçılardan çok daha zor olduğunu belirten ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürmüştü:"Ben ismimi ön plana taşımak için uğraşırken bir de olmadığım bir kimlikten kurtulmaya savaşıyorum. Benim iki tane savaştığım alan var ve haliyle birazcık geride kalıyorum. O yüzden Dilan Çıtak'a biraz haksızlık yapıldı"
Ünlü isim, "Ama ben Dilan Çıtak'ım ve Dilan Çıtak olarak doğdum büyüdüm. Hiçbir zaman başka bir kültürle büyümedim"demişti.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Hayat hikayesinden bahsederken duygusal anlar yaşayan Dilan Çıtak gözyaşlarına hakim olamadı.
Ailesi ve kardeşlerinden bahsedildiği sırada gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, içindeki kırgınlığı şu cümlelerle döktü: "3 kardeşiz. Damardan giriyorsunuz duygulanıyorum. Bir tane küçük kız kardeşim ve erkek kardeşim var. Ailemin kültürü neyse onu aldım. Bazen diyorum buna da mı ağlasam. Gerçek Dilan'ı tanımak isteyenler tanıyor"