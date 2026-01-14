Oktay Kaynarca'dan yargıya destek: Gerçekler er yada geç ortaya çıkacak

Rapor geldiği anda kamuoyuyla paylaşacağını dile getiren Oktay Kaynarca, "Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın!" dedi.

Oktay Kaynarca (Takvim arşiv)

"GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK"

Son olarak Kaynarca "Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım." sözlerini ifade etti.