Oktay Kaynarca'dan yargıya destek: Gerçekler er yada geç ortaya çıkacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca, yazılı açıklamayla sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Adli Tıp raporunun ardından kamuoyunu bizzat bilgilendireceğini belirterek uyuşturucu ile mücadelede yargının yanında olduğunu vurguladı. Kaynarca "Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak" sözlerini ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca, kamuoyunda yankı uyandıran sürecin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili net mesajlar verirken, sürecin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla açıklığa kavuşacağını ifade etti.
"YARGININ SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"
Kaynarca, "Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasındayım" dedi.
"RAPOR FAZLASIYLA BİR CEVAP OLACAKTIR"
Sözlerine devam eden Oktay Kaynarca "Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır." şeklinde ifade etti.
"BİZ DEVLETİNİ VE MİLLETİNİ SEVEN İNSANLARIZ"
Rapor geldiği anda kamuoyuyla paylaşacağını dile getiren Oktay Kaynarca, "Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın!" dedi.
"GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK"
Son olarak Kaynarca "Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım." sözlerini ifade etti.