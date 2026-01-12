Özgü Namal cephesinde sürpriz gelişme! Kalbinin kapılarını aşka araladı
Eşinin vefatıyla sarsılan ve uzun süredir hayatına kimseyi almayan ünlü oyuncu Özgü Namal’ın, iş insanı Ercan Han Üşümez ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Yıllar önce iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ın ani kaybıyla derin bir yasa boğulan ve uzun süre ekranlardan uzak kalan Özgü Namal, son dönemde hem yer aldığı projelerle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
MAGAZİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla yaşadığı talihsiz bir kaza haberiyle sevenlerini korkutan Namal, bu kez magazin dünyasına bomba gibi düşen bir aşk iddiasıyla konuşuluyor.
YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Eşinin vefatından sonra kalbini aşka kapatan ve kendisini çocuklarına adayan Namal, iddialara göre yaklaşık 6 ay önce yeni bir birlikteliğe başladı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Özgü Namal'ın yeni aşkının Ercan Han Üşümez olduğu öğrenildi. Başarılı oyuncunun, adının birlikte anıldığı Üşümez ile olan ilişkisi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmaması merak uyandırdı.