Özgü Namal cephesinde sürpriz gelişme! Kalbinin kapılarını aşka araladı

Yıllar önce iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ın ani kaybıyla derin bir yasa boğulan ve uzun süre ekranlardan uzak kalan Özgü Namal, son dönemde hem yer aldığı projelerle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Özgü Namal (Takvim arşiv) MAGAZİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla yaşadığı talihsiz bir kaza haberiyle sevenlerini korkutan Namal, bu kez magazin dünyasına bomba gibi düşen bir aşk iddiasıyla konuşuluyor.