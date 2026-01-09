Kaynak: Sosyal medya

Evdeki Hassas Terazi Savunması: Mutfak Malzemesi

Evinde bulunan hassas terazi ile ilgili de kendini savunan Şentürk, "Hastalığımdan dolayı beslenmeme dikkat etmek zorundayım. O yüzden de evimde mutfak terazisi vardır. Evimde bulunan hassas terazi de mutfak terazisidir. Haftada 3 gün MS için kendime iğne yapmak zorundayım. 40 yıldır bu işi yapmaktayım. Dolayısıyla birçok ünlü ile çalışmaktayım. Bundan dolayı da çekemeyen insanlar vardır. Bu ihbarın da bir itibar suikasti olduğunu düşünmekteyim" dedi.

Yeni nesil ve yeni jenerasyon sanatçıları bilmediğini aktaran Şentürk, "Zaten çoğunun da özel hayatını bilmem. Home ofis çalışırım. Son derece mazbut bir hayatım vardır. Çok dışarı çıkmam, ortamlara da girmem" diyen Şentürk, son dönemde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü kişilerden çalıştığı hiç kimsenin olmadığını söyledi.