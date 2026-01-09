Şıkel; "Çanta hiç almam. O kadar para ödediğimi başkasının gözüne sokamam. 'Benim 300 bin liralık çantam var' diye yürüyemem" ifadeleriyle gösterişten uzak durduğunu vurguladı.

Eski eşi Emre Altuğ'dan olan oğulları Kuzey ve Uzay ile kurduğu düzenle takdir toplayan Şıkel, bütçe önceliğini de belirledi. Parasını lüks aksesuarlar yerine; kendi sağlığı, kişisel gelişimi ve çocuklarının eğitimi için harcadığını belirten ünlü isim, bilinçli tüketici profiliyle alkış topladı.

"Köpek Gibi Çalışıyorum!" 💸

Çağla Şıkel'in lüks markalara karşı duruşu aslında yıllar öncesine dayanan sağlam bir felsefe! Ünlü manken, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda israfa olan tepkisini ve paranın kıymetini şu sözlerle özetlemişti:

"Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim. Birinci gün kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. O paraları hayatta vermem. Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum"