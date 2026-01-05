Selen Görgüzel kendini doğurmuş! 46’lık Survivor yarışmacısı kızıyla ikiz gibi

Kaynak: Sosyal medya Dizilerle Tanınan Yüz Selen Görgüzel, "Mahallenin Muhtarları", "Avrupa Yakası", "Belalı Baldız", "Emanet", "Deli Dumrul", "Oğlum İçin", "Tılsım Odası", "Pars Narkoterör", "Ağlamak Yok", "Doktorlar" ve "Kurtlar Vadisi" gibi birçok dizide rol aldı. Özellikle Hamdi Alkan'ın yönetmenliğinde çekilen "O Hayat Benim"deki Cevriye karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Kaynak: Sosyal medya 2017 yazında "Türk Malı" dizisiyle yeniden ekran karşısına çıkan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.

Kaynak: Sosyal medya Kişisel Hayat 🏡 18 yaşında erken bir evlilik yapan Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Görgüzel'in bu evlilikten İlknaz adında bir kızı oldu. Bir çocuk annesi ünlü isim, 2014-2022 yılları arasında ise Hamdi Alkan ile evli kaldı.