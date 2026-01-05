Selen Görgüzel kendini doğurmuş! 46’lık Survivor yarışmacısı kızıyla ikiz gibi
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de ilk eleme 4 Ocak Pazar günü gerçekleşti. Adaya veda eden isim ise Selen Görgüzel oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılan 46 yaşındaki Selen Görgüzel’in özellikle kızı İlknaz ile benzerliği çok konuşuldu.
Survivor 2026'ya veda eden ilk isim şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel oldu. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilerek "Selen Görgüzel kimdir?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Televizyonla Erken Tanışma 🎬
9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğan Selen Görgüzel, lise yıllarında çalışma hayatına adım attı. Okan Bayülgen'in "Televizyon Çocuğu" programında kamera arkasında part time çalışarak sektörü yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlayan Görgüzel, televizyonla erken yaşta kurduğu bağ sayesinde ekran yolculuğunu sağlam temeller üzerine kurdu.
İlk Adım: Sunuculuk
Görgüzel, İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Zirvedeki Sesler" programını sunarak ekran karşısına geçti. Bu deneyim, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla kariyerini çeşitlendirmesine olanak sağladı.
Dizilerle Tanınan Yüz
Selen Görgüzel, "Mahallenin Muhtarları", "Avrupa Yakası", "Belalı Baldız", "Emanet", "Deli Dumrul", "Oğlum İçin", "Tılsım Odası", "Pars Narkoterör", "Ağlamak Yok", "Doktorlar" ve "Kurtlar Vadisi" gibi birçok dizide rol aldı. Özellikle Hamdi Alkan'ın yönetmenliğinde çekilen "O Hayat Benim"deki Cevriye karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.
2017 yazında "Türk Malı" dizisiyle yeniden ekran karşısına çıkan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.
Kişisel Hayat 🏡
18 yaşında erken bir evlilik yapan Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Görgüzel'in bu evlilikten İlknaz adında bir kızı oldu. Bir çocuk annesi ünlü isim, 2014-2022 yılları arasında ise Hamdi Alkan ile evli kaldı.
Anne-Kız Benzerliği 👩👧
Selen Görgüzel, özellikle kızı İlknaz ile dikkat çekti. Anne-kız benzerliği sosyal medyada çok konuşulurken "Selen kendini doğurmuş", "İkiz gibiler" yorumları yapıldı.