PODCAST CANLI YAYIN

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ından yıllar sonra ilk röportaj: Son hali dikkat çekti

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı “Küçük Osman” karakteriyle tanınan Emir Berke Zincidi, uzun bir aradan sonra ilk röportajını verdi. 20 yaşına gelen genç oyuncu, sosyal medyada gündem oldu ve yeni projelere hazır olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ından yıllar sonra ilk röportaj: Son hali dikkat çekti

2010–2013 yılları arasında ekrana gelen "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi, güçlü hikayesi ve unutulmaz oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer etmişti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ından yıllar sonra ilk röportaj

Kaynak: takvim.com.tr | arşivKaynak: takvim.com.tr | arşiv

Dizide "Küçük Osman" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra ilk kez kameraların karşısına geçti.

Kaynak: takvim.com.tr | arşivKaynak: takvim.com.tr | arşiv

20 yaşına gelen Zincidi, katıldığı etkinlikte hem basın mensuplarının hem de sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Genç oyuncunun son hali, takipçileri tarafından büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla karşılandı.

Kaynak: takvim.com.tr | arşivKaynak: takvim.com.tr | arşiv

Röportajında kariyerine dair planlarını paylaşan Emir Berke Zincidi, "Geri döndüm. Pandemi ve büyüme süreci nedeniyle bir ara vermek zorunda kaldım. Artık güzel projelerle karşınızda olacağım" dedi.

Kaynak: takvim.com.tr | arşivKaynak: takvim.com.tr | arşiv

Zincidi'nin açıklamaları, eski dizinin hayranlarında hem nostalji hem de genç oyuncunun yeni projelerini merak etme heyecanı yarattı.

Kaynak: takvim.com.tr | arşivKaynak: takvim.com.tr | arşiv

"Küçük Osman" artık bir delikanlı olarak sahnelere dönmeye hazırlanırken son haliyle de çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıEmir Berke Zincidi'nin son hali...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
Bir yolsuzluk operasyonu daha: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
İsrail ordusu MSB’den saatler sonra paylaştı alay konusu oldu
“Pazar günleri kapansın” tartışması market sektörünü böldü: Esnaf istiyor zincir karşı çıkıyor!
İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den 27 Aralık il il hava durumu: 38 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor | İsrail Filistinlileri mi yerleştirecek?
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Galatasaray'a Madrid'den çifte star!
İBB'den "parkta" vurgun "mezarlıkta" kamu zararı!
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi!
Fahiş site aidatına Meclis freni: Onay alınmadan aidat toplanamayacak
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?