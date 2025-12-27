Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ından yıllar sonra ilk röportaj: Son hali dikkat çekti
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı “Küçük Osman” karakteriyle tanınan Emir Berke Zincidi, uzun bir aradan sonra ilk röportajını verdi. 20 yaşına gelen genç oyuncu, sosyal medyada gündem oldu ve yeni projelere hazır olduğunu açıkladı.
2010–2013 yılları arasında ekrana gelen "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi, güçlü hikayesi ve unutulmaz oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer etmişti.
Dizide "Küçük Osman" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra ilk kez kameraların karşısına geçti.
20 yaşına gelen Zincidi, katıldığı etkinlikte hem basın mensuplarının hem de sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Genç oyuncunun son hali, takipçileri tarafından büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla karşılandı.
Röportajında kariyerine dair planlarını paylaşan Emir Berke Zincidi, "Geri döndüm. Pandemi ve büyüme süreci nedeniyle bir ara vermek zorunda kaldım. Artık güzel projelerle karşınızda olacağım" dedi.
Zincidi'nin açıklamaları, eski dizinin hayranlarında hem nostalji hem de genç oyuncunun yeni projelerini merak etme heyecanı yarattı.
"Küçük Osman" artık bir delikanlı olarak sahnelere dönmeye hazırlanırken son haliyle de çok konuşuldu.
İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıEmir Berke Zincidi'nin son hali...