Hazal Çağlar ile Samet Akaydın kına gecesinde doyasıya eğlendi: Düğün yaklaşıyor!

Oyuncu Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydın, evlilik yolunda son adımları atıyor. Aile ve yakın dostların katıldığı kına gecesinden paylaşılan kareler büyük ilgi gördü.

29 yaşındaki oyuncu Hazal Çağlar ile 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydın'ın ilişkisi, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, ilk mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Samet Akaydın, Hazal Çağlar'a evlenme teklif etmiş, güzel oyuncu bu anları "Evet dedim!" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı. Çift, 15 Haziran'da düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk resmi adımı atmıştı.

Kına Gecesinde Doyasıya Eğlence 🎶

Düğün için gün sayan çift, aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla bir kına gecesi düzenledi.

Hazal Çağlar, geceden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşarak bu özel günü sevenleriyle paylaştı.

Kına gecesinden yansıyan kareler, çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi.

Hazal Çağlar’ın kına gecesi sosyal medyayı salladı

