Berk Atan ve Gökçe Akyıldız’dan aşk itirafı geldi!
Gönül Dağı dizisinde birlikte rol alan Berk Atan ve Gökçe Akyıldız, Paris dönüşü havalimanında görüntülendi. Çift ilişkilerini doğrularken, aşklarının dizi setinde başladığını itiraf etti.
Gönül Dağı dizisinde yıllardır Taner karakterini canlandıran Berk Atan ile Avukat Leyla rolündeki Gökçe Akyıldız arasında yeni bir aşk filizlendi. İkili, Paris dönüşü havalimanında görüntülendi ve muhabirlere ilişkilerini doğruladı.
"Böyle Planlamamıştık" 💬
Akyıldız, aşkın dizinin setinde başladığını açıklarken, "Böyle planlamamıştık, sonra akışta..." diyerek gülümsedi.
Berk Atan ise ailelerin henüz tanışmadığını ve ilişkinin başlangıcının erken olduğunu belirtti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; muhabirler "Aileler tanıştı mı?" diye sorunca Berk Atan açık açık "Yok daha o kadar değil erken daha" dedi.
İkilinin ilişkisi, sosyal medyada büyük ses getirirken çiftin hayranları "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulunmayı ihmal etmedi.
Geçmiş İlişkiler Gündemde ❤️
Berk Atan daha önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile ilişki yaşamış, evlilik beklentileri varken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Ardından Gönül Dağı setinden rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.
Gökçe Akyıldız ise 2020'de ses teknisyeni Mustafa Özyurt'tan anlaşmalı olarak boşanmıştı. Akyıldız'ın bu evlilikten Ömer Aslan adında bir oğlu var.