Berk Atan ve Gökçe Akyıldız’dan aşk itirafı geldi!

Berk Atan ise ailelerin henüz tanışmadığını ve ilişkinin başlangıcının erken olduğunu belirtti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; muhabirler "Aileler tanıştı mı?" diye sorunca Berk Atan açık açık "Yok daha o kadar değil erken daha" dedi.