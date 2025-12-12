En güzel yıllarını yaşıyor! Burcu Esmersoy’dan aşk itirafı
49 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir davette basın mensuplarıyla sohbet ederken özel hayatına dair içten ifadeler kullandı. Hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Esmersoy, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Eşi Nazım Akmandil'le ilişkisine dair konuşan Esmersoy, duygularını şu sözlerle anlattı: "Ben çok mutluyum biliyorsunuz. Eşim benim hayattaki en büyük şansım. Sonunda Allah yüzüme güldü"
"En Güzel Yıllarımı Yaşıyorum"
Ünlü sunucu, Akmandil'le tanıştıktan sonra hayatında pek çok şeyin yolunda gittiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor, hayatım çok güzel gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum"
Ne Olmuştu?
Öte yandan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla EYT'den (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yararlandığını açıklamış ve bu sözleriyle gündem olmuştu.
Esmersoy, "6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum" demişti.