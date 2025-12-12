En güzel yıllarını yaşıyor! Burcu Esmersoy’dan aşk itirafı

49 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir davette basın mensuplarıyla sohbet ederken özel hayatına dair içten ifadeler kullandı. Hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Esmersoy, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Eşi Nazım Akmandil'le ilişkisine dair konuşan Esmersoy, duygularını şu sözlerle anlattı: "Ben çok mutluyum biliyorsunuz. Eşim benim hayattaki en büyük şansım. Sonunda Allah yüzüme güldü"