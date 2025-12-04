Gupse Özay nostaljik paylaşımıyla takipçilerini 2000’lere Işınladı: Hey gidi liseli Gupse...
Oyuncu ve yönetmen Gupse Özay, Instagram’da lise fotoğrafını paylaşarak takipçilerini 2000’li yıllara götürdü. “Hey gidi... Küçük Gupse” notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Ünlü oyuncu Gupse Özay, Instagram hesabından paylaştığı lise fotoğrafıyla takipçilerini zamanda geriye ışınladı. Fotoğrafına düşürdüğü notla hem arkadaşlarına hem de takipçilerine keyifli bir nostalji anı yaşattı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Hey gidi… Küçük Gupse. 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam" notunu ekledi.
Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru 🌟
Son dönemde sosyal medya kullanıcılarının sıkça eski fotoğraflarını paylaşmasıyla dikkat çeken akıma katılan Özay, lise yıllarındaki doğal ve samimi haliyle kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı. Gönderiye yapılan yorumlarda "Hiç değişmemişsin" ve "Enerjin hep aynı kalmış" gibi ifadeler dikkat çekti.
Nostalji Rüzgarı ve Takipçilerle Etkileşim 💬
Gupse Özay'ın paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri sadece fotoğrafı beğenmekle kalmadı, aynı zamanda kendi gençlik yıllarına dair anılarını da paylaştı.
Nostaljinin Gücü ✨
Gupse Özay'ın lise fotoğrafı, sadece bir eski kare değil; aynı zamanda takipçilerini kendi gençlik yıllarına götüren bir köprü oldu. Bu paylaşımlar, geçmişten gelen samimiyet ve neşeyle sosyal medyada kısa sürede trend hale geldi.
İşte Gupse Özay'ın o paylaşımı...
Gupse Özay Kimdir?
Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş, oyunculuk, senaristlik ve yönetmenlik alanlarında kendini kanıtlamış bir isimdir. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Özay, geniş kitleler tarafından özellikle Yalan Dünya dizisindeki "Nurhayat" rolüyle tanınmıştır.
Sinemada ise adını Deliha filmiyle duyuran Özay, bu yapımın senaryosunu yazıp başrolünde yer alarak büyük beğeni topladı. Daha sonra yönetmenliğini üstlendiği Deliha 2, Görümce ve Eltilerin Savaşı gibi komedi filmleriyle sinemada da başarısını perçinledi.
2020 yılında oyuncu Barış Arduç ile evlenen Özay, çiftin Jan Asya adında bir kızları bulunmaktadır.