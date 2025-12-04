Gupse Özay nostaljik paylaşımıyla takipçilerini 2000’lere Işınladı: Hey gidi liseli Gupse...

Kaynak: Sosyal medya

Gupse Özay Kimdir?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş, oyunculuk, senaristlik ve yönetmenlik alanlarında kendini kanıtlamış bir isimdir. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Özay, geniş kitleler tarafından özellikle Yalan Dünya dizisindeki "Nurhayat" rolüyle tanınmıştır.

Sinemada ise adını Deliha filmiyle duyuran Özay, bu yapımın senaryosunu yazıp başrolünde yer alarak büyük beğeni topladı. Daha sonra yönetmenliğini üstlendiği Deliha 2, Görümce ve Eltilerin Savaşı gibi komedi filmleriyle sinemada da başarısını perçinledi.

2020 yılında oyuncu Barış Arduç ile evlenen Özay, çiftin Jan Asya adında bir kızları bulunmaktadır.