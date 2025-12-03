PODCAST CANLI YAYIN

45 yıl aynı yastıkta! Nevra Serezli’den Metin Serezli itirafı: Evliliğimde geyşa da oldum

Usta oyuncu Nevra Serezli, verdiği bir özel hayatına ve kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serezli, eşi Metin Serezli ile olan özel hayatına dair samimi itiraflarda da bulundu.

Giriş Tarihi:
45 yıl aynı yastıkta! Nevra Serezli’den Metin Serezli itirafı: Evliliğimde geyşa da oldum

"Kılıbık", "Atla Gel Şaban", "Şendul Şaban" ve daha birçok Yeşilçam filminde boy gösteren Nevra Serezli, açıklamalarıyla gündeme geldi. Kariyeri ve özel hayatına dair konuşan Serezli'nin evliliğiyle ilgili itirafları da dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

🎭 Gençlikteki Avantajlarını Anlattı

Sinema ve tiyatronun usta ismi Nevra Serezli, Banu Noyan'la En Moda programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serezli, gençliğinde tiyatroda güzellik gerektiren rollerin otomatik olarak kendisine verildiğini belirterek, "Tiyatroda güzel genç kız rolü varsa, Haldun Dormen otomatikman o rolü bana veriyordu. Şimdi o yaşta, o güzellikte olsaydım bütün dizilerin başrol oyuncusu olacaktım" dedi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

📸 Geçmişe Dair Anılar ve Güzellik İtirafı

Nevra Serezli, gençliğinde gelen sinema tekliflerini çoğunlukla geri çevirdiğini ve tercihini tiyatrodan yana kullandığını dile getirdi.

Serezli, "Bana o devirde çok sinema teklifi geldi, istemedim. Ben hep tiyatroda oynayayım dedim. Yaşlandıktan sonra sinema yaptım. Bir taksiye biniyorum, şoför beni tanıyor. Sonra dönüyor, 'Abla be çok yaşlanmışsın' diyor. 'Sen beni nereden hatırlıyorsun?' diye soruyorum, 'Kemal Sunal'la filmlerinizden' diyor. 'O zamanlar ben 30 küsur yaşındaydım' diyorum" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

🚦 Toplumsal Sorumluluk ve Trafik Sabrı

Serezli, sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini vurguladı: "Sanatçı topluma örnek olmalıdır lafını severim. Madem bir şeyin öncülüğünü yapıyorsunuz, sanatçı bir adım ileride diyorsunuz, o zaman toplum içinde bütün davranışlarınızla örnek olmak zorundasınız. Şu kadarını söyleyeyim; artık İstanbul'da araba kullanmak ne kadar felaket bir şey biliyorsunuz. Bazen şurama kadar geliyor sinir içinde araba kullanırken, o bile çıkamıyor ağzımdan. Ay ayıp olur, şimdi birisi dönüp de 'Nevra Hanım size yakıştıramadım' der diye. Onu bile tutuyorum, içime atıyorum"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

💌 Eşiyle Olan 45 Yıllık BeraberlikProgramda, 2013 yılında hayatını kaybeden eşi Metin Serezli ile olan uzun evliliğini de anlatan Serezli, "Kitabına uygun bir eştim. Yani kocasına hep saygı gösteren, bazen onu fazladan pohpohlayan. Çünkü erkekler pohpohlamaktan hoşlanır. 'Ne yakışıklısın, müthişsin, ne akıllı adamsın' falan derdim. Arada bir de geyşalık yapardım; hani olmayacak zamanda kahvesini götürmek, çayını götürmek, kahvaltısını önüne götürmek gibi. Şımartmak yani. Ama tabii her şey karşılıklı, o da yapardı, o da şımartırdı beni" ifadelerini kullandı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Öte yandan sanatçı, "Metin Serezli'yle olan eski fotoğraflarınıza baktım, bir dünya güzeli var. Acaba o zamanın Nevra-Metin Serezli çifti, bugün kimler olabilir?" diye soran Banu Noyan'a şöyle yanıt verdi:

"Bilemiyorum, vardır herhalde bizim gibi çiftler. Aynı meslekte olup da beraber hem tiyatro hem dizi, hem film, hem dublaj yapmak güzel bir şey tabii. 45-50 yıla yakın bir beraberlik var. Hani 'Gençliğinde güzeldin' diyorsun ya, ben hiç güzelliğin faydasını görmedim ki. Ne avantajı oldu o devirde; tiyatroda güzel genç kız rolü varsa Haldun Dormen otomatikman o rolü bana veriyordu. Ama şimdi o yaşta, o güzellikte olsaydım, bütün dizilerin tabii ki başrol oyuncusu olacaktım"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Neler konuşuldu?
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
İdefix
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
ABD basınından Maduro iddiası: İki gece üst üste aynı yerde uyumuyor! Kübalı koruma detayı
TÜİK 2025 kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek açıkladı: Son 2,5 yılın en düşüğü!
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
ABD'de sistem çöktü! Masaya Başkan Erdoğan’ın sağlık devrimi geldi
CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!
Moskova’da 5 saatlik Putin-Witkoff toplantısı! Trump’tan selam getirdi: 4 ek belgede ne var?
Ev sahibi ve kiracılar için yeni zam hesabı: TÜİK 2025 aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
ABD'den 19 ülke vatandaşları için "iltica" kararı: Başvurular askıya alındı! Pentagon'dan silahlandırma hamlesi
Asgari ücrette komisyon değişiyor! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!
Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli
Okula başlama yaşı değişiyor: 3 formül 72 ay!
Şarık Tara'nın 2.4 milyar dolarlık mirasında gizli belge ortaya çıktı!
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...