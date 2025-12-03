PODCAST CANLI YAYIN

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın mutfak tartışması sosyal medyada gündem oldu

Ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, sosyal medyada paylaştıkları ev videosunda gündelik bir tartışmayı kameraya taşıdı. Donmuş soğan itirazı kısa sürede ilgi çekti.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, aynı dizide tanıştıktan sonra 2007 yılının Eylül ayında nikah masasına oturmuştu. 27 Ocak 2009 tarihinde dünyaya gelen kızları Su ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, aralarındaki 8 yaş fark zaman zaman eleştirilere konu olsa da mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettirdi.

🍳 Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Mutfakta

Özellikle sosyal medya hesaplarında yayınladıkları romantik pozlarla çok konuşulan Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, son olarak samimi ev videosuyla takipçilerini gülümsetti. Çift, mutfakta yaşanan gündelik bir tartışmayı kameraya taşırken, doğal halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

🧅 Mutfakta Yaşanan Eğlenceli Anlar

Videoda Atacan, mutfakta soğanları genellikle kendisinin doğradığını söyleyerek eşine esprili bir şekilde takıldı. Pınar Altuğ ise bunun üzerine, "Ben donmuş soğan kullanıyorum" diyerek kısa bir yanıt verdi. Çiftin bu doğal ve samimi diyaloğu, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

💬 Takipçilerden Büyük İlgi ve Yorumlar

Paylaşımın ardından çifte çok sayıda yorum geldi. İzleyiciler, Altuğ ve Atacan'ın gündelik hayatlarına dair bu tür anları paylaşmasını samimi bulduklarını ifade etti. Video, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve sosyal medyada trend olmaya başladı.

📈 Eğlenceli Ev Videoları Trend Oluyor

Son paylaşım, sosyal medyada çiftin gündelik hayatına dair eğlenceli bir bakış sunarken, video kısa sürede trendler listesine girdi. Takipçileri, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan bu tür doğal içerikleri daha sık paylaşmalarını istedi.

İşte o paylaşım...

💖 19 Yıldır Birlikte: Tanışma Hikayesi

Pınar Altuğ, konuk olduğu bir programda eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini samimi bir şekilde anlatmıştı:

Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Sette kapıyı açtı, içeri girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık

🎬 Su Atacan Anne-Babasının İzinde

Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde kızları Su ile gündeme gelmişti. 16 yaşındaki Su Atacan, oyunculuk yapmak istediğini açıklamıştı:"Oyunculuğu düşüneceğim. Yurtdışında eğitim alıp buraya gelmek istiyorum"

Altuğ ise "Yolunu çizdi artık. Oyuncu olmak istiyor. Bu yönde çalışmalarımızı başlattık" diyerek oyunculuk konusunda kızını desteklediğini belirtmişti.

