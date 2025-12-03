Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın mutfak tartışması sosyal medyada gündem oldu

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, aynı dizide tanıştıktan sonra 2007 yılının Eylül ayında nikah masasına oturmuştu. 27 Ocak 2009 tarihinde dünyaya gelen kızları Su ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, aralarındaki 8 yaş fark zaman zaman eleştirilere konu olsa da mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya 🍳 Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Mutfakta Özellikle sosyal medya hesaplarında yayınladıkları romantik pozlarla çok konuşulan Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, son olarak samimi ev videosuyla takipçilerini gülümsetti. Çift, mutfakta yaşanan gündelik bir tartışmayı kameraya taşırken, doğal halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.