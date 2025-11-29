Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaştı: Büyüdü!

Ünlü sanatçı Hakan Ural, 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Sibel Can'dan iki çocuk sahibi olmuştu: Engincan ve Melisa. Bu süreçte genç yaşta babalık heyecanı yaşayan Ural, daha sonra 2015 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi ve bu birliktelikten Gisela adında bir kızları dünyaya geldi.