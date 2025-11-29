Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaştı: Büyüdü!
Üç çocuk babası Hakan Ural, Ezgi Can Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen küçük kızı Gisela ile yeni bir paylaşımda bulundu. Ural’ın “Büyüdü” notunu düştüğü paylaşımda Gisela’nın annesi ile benzerliği dikkat çekti.
Ünlü sanatçı Hakan Ural, 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Sibel Can'dan iki çocuk sahibi olmuştu: Engincan ve Melisa. Bu süreçte genç yaşta babalık heyecanı yaşayan Ural, daha sonra 2015 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi ve bu birliktelikten Gisela adında bir kızları dünyaya geldi.
Hakan Ural, sosyal medya hesabından kızı Gisela'nın son halini paylaşarak, "Büyüdü" notunu düştü. Gisela'nın fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Ural'ın, gözlerden uzak büyüttüğü kızının son hali, birçok sosyal medya kullanıcısından beğeni ve yorum aldı. Gisela için "Genç kız olmuş" ifadeleri kullanıldı.
Görenleri Şaşkına Çeviren Benzerlik
Kızının son halini gören takipçiler, Gisela'nın annesi Ezgi Can Ural'a benzerliğini dile getirdi. Çok sayıda kişi, "Ezgi Can'a ne kadar benziyor!" şeklinde yorumlar yaptı.
Kardeş Yorumu
Öte yandan Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural da babasının ve kardeşinin pozuna kayıtsız kalmayarak "Aşk" yorumunda bulundu.
İşte Hakan Ural'ın kızı Gisela'nın son hali...