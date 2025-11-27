Gupse Özay'ın “Deniz manzaralı ev” benzetmesine Barış Arduç'tan gülümseten yanıt!

Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, katıldığı bir YouTube programında kendisi hakkında yapılan bir yoruma samimi ve esprili bir yanıt vererek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 2020 yılında dünyaevine giren ve 2022'de kızları Jan Asya'nın doğumuyla aile mutluluğunu yaşayan Gupse Özay -Barış Arduç çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamalarına rağmen sıcak ve uyumlu halleriyle sık sık gündemde yer alıyor. Bu kez konuşulan ise, Özay'ın kendine özgü mizahıyla verdiği bir cevap oldu.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Programda kendisiyle ilgili hayran yorumlarını değerlendiren Özay, bir takipçisinin "Gupse her sabah kocama bak be diyordur" şeklindeki esprili mesajını gülerek cevapladı. Ünlü oyuncu, söz konusu yoruma "Bir ara diyordum. Artık demiyorum" diyerek karşılık verdi. Ardından yaptığı benzetme ise kısa sürede viral oldu: "Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey"