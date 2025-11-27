PODCAST CANLI YAYIN

Gupse Özay'ın “Deniz manzaralı ev” benzetmesine Barış Arduç'tan gülümseten yanıt!

Gupse Özay’ın bir YouTube programında yaptığı esprili “deniz manzaralı ev” benzetmesi gündem oldu. Hayran yorumuna içtenlikle karşılık veren Özay’a, eşi Barış Arduç’tan da gülümseten bir cevap geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gupse Özay'ın “Deniz manzaralı ev” benzetmesine Barış Arduç'tan gülümseten yanıt!

Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, katıldığı bir YouTube programında kendisi hakkında yapılan bir yoruma samimi ve esprili bir yanıt vererek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 2020 yılında dünyaevine giren ve 2022'de kızları Jan Asya'nın doğumuyla aile mutluluğunu yaşayan Gupse Özay -Barış Arduç çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamalarına rağmen sıcak ve uyumlu halleriyle sık sık gündemde yer alıyor. Bu kez konuşulan ise, Özay'ın kendine özgü mizahıyla verdiği bir cevap oldu.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Programda kendisiyle ilgili hayran yorumlarını değerlendiren Özay, bir takipçisinin "Gupse her sabah kocama bak be diyordur" şeklindeki esprili mesajını gülerek cevapladı. Ünlü oyuncu, söz konusu yoruma "Bir ara diyordum. Artık demiyorum" diyerek karşılık verdi. Ardından yaptığı benzetme ise kısa sürede viral oldu: "Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey"

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Bu sözleriyle hem takipçilerini hem de program izleyicilerini kahkahaya boğan Özay, uzun süre adından söz ettirdi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Barış Arduç'tan Gülümseten Cevap 😄

Gupse Özay'ın sözleri basın mensupları tarafından eşi Barış Arduç'a hatırlatıldı. Başarılı oyuncu Arduç'un cevabı, en az eşinin yanıtı kadar konuşuldu.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; "Ne diyorsa doğru söylemiştir benim karım. Vardır bir bildiği." diyen Arduç, hem eşi Özay'a hem de gazetecilere gülümseten bir karşılık verdi. Arduç'un bu samimi tavrı, çiftin arasındaki doğal uyumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada paylaşım yağmuruna tutulurken, hayranlar çiftin yıllardır koruduğu doğal ve eğlenceli ilişkisini bir kez daha övdü. Özay'ın içten açıklaması ve Arduç'un destekleyici yaklaşımı, ikilinin birbirlerine duydukları saygıyı ve sevgiyi gözler önüne serdi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru 💬

Barış Arduç için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları "Hanımcılık kazanacak", "Abim en doğru yanıtı verip işin içinden sıyrılmış", "Böyle hanımcılık görülmedi" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Ankara’dan GKRY ve Lübnan arasındaki MEB anlaşmasına sert uyarı
İdefix
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Meteoroloji'den 80 ile yağış alarmı: Kar, sağanak, fırtına üçü bir arada geliyor! -9 dereceye kadar...
Firari Cem Uzan Fransa’dan Türkiye’ye karşı açtığı 20 davayı kaybetti! Hesaplarına ve hisselerine el konuldu
Galatasaray'da Icardı Şampiyonlar Ligi’nde son 8 karşılaşmayı boş geçti
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
ABD’de tutuklanan Furkan Dölek'in kefaletinin bir bölümünü gizemli bir Türk ödedi
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Yılın son MGK'sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!