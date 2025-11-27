Gupse Özay'ın “Deniz manzaralı ev” benzetmesine Barış Arduç'tan gülümseten yanıt!
Gupse Özay’ın bir YouTube programında yaptığı esprili “deniz manzaralı ev” benzetmesi gündem oldu. Hayran yorumuna içtenlikle karşılık veren Özay’a, eşi Barış Arduç’tan da gülümseten bir cevap geldi.
Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, katıldığı bir YouTube programında kendisi hakkında yapılan bir yoruma samimi ve esprili bir yanıt vererek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 2020 yılında dünyaevine giren ve 2022'de kızları Jan Asya'nın doğumuyla aile mutluluğunu yaşayan Gupse Özay -Barış Arduç çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamalarına rağmen sıcak ve uyumlu halleriyle sık sık gündemde yer alıyor. Bu kez konuşulan ise, Özay'ın kendine özgü mizahıyla verdiği bir cevap oldu.
Programda kendisiyle ilgili hayran yorumlarını değerlendiren Özay, bir takipçisinin "Gupse her sabah kocama bak be diyordur" şeklindeki esprili mesajını gülerek cevapladı. Ünlü oyuncu, söz konusu yoruma "Bir ara diyordum. Artık demiyorum" diyerek karşılık verdi. Ardından yaptığı benzetme ise kısa sürede viral oldu: "Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey"
Bu sözleriyle hem takipçilerini hem de program izleyicilerini kahkahaya boğan Özay, uzun süre adından söz ettirdi.
Barış Arduç'tan Gülümseten Cevap 😄
Gupse Özay'ın sözleri basın mensupları tarafından eşi Barış Arduç'a hatırlatıldı. Başarılı oyuncu Arduç'un cevabı, en az eşinin yanıtı kadar konuşuldu.
Gazete Magazin'de yer alan habere göre; "Ne diyorsa doğru söylemiştir benim karım. Vardır bir bildiği." diyen Arduç, hem eşi Özay'a hem de gazetecilere gülümseten bir karşılık verdi. Arduç'un bu samimi tavrı, çiftin arasındaki doğal uyumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada paylaşım yağmuruna tutulurken, hayranlar çiftin yıllardır koruduğu doğal ve eğlenceli ilişkisini bir kez daha övdü. Özay'ın içten açıklaması ve Arduç'un destekleyici yaklaşımı, ikilinin birbirlerine duydukları saygıyı ve sevgiyi gözler önüne serdi.
Sosyal Medyada Yorum Yağmuru 💬
Barış Arduç için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları "Hanımcılık kazanacak", "Abim en doğru yanıtı verip işin içinden sıyrılmış", "Böyle hanımcılık görülmedi" ifadelerini kullandı.