Ece Erken’den sert tepki: Hayatımdan 2 yıl çaldın, hakkım helal değil!
Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyada ismini vermediği bir diş hekimine sert tepki gösterdi. Erken, yaşadığı mağduriyeti anlatarak, “Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil” ifadelerini kullandı.
Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diş tedavisi sırasında yaşadığı mağduriyetini dile getirdi. Ünlü isim, ismini vermediği bir diş hekimine sert sözlerle tepki gösterdi.
"Hayatımdan 2 Yıl Çaldın"
Erken, tedavi sürecini tercih ettiği doktorla ilgili olarak "maalesef hayatımın hatalarından biri" sözlerini kullandı. Sunucu, hekimin sosyal medyada diğer diş hekimlerini eleştirdiği videolar çekmesine de tepki gösterdi. "Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana" ifadeleriyle yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı.
Erken, videoların yüz binlerce kez izlendiğini vurgulayarak, "Daha kaç kişinin canı yanacak... Herkes doktor olmamalı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Ünlü sunucu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Maalesef hayatımın hatalarından biri olan, dişimi yaptırdığım hekimin keşfetimde videolarını gördüm ve başka doktorların, başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıp eleştiriyor. Videolar çekiyor ve yarım milyon izlenmesi var. Daha kaç kişinin canı yanacak... Herkes doktor olmamalı. Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana. Bir de utanmadan başka hekimlerin yaptıklarını konuşuyorsun, henüz benim ağrılarım geçmemişken...