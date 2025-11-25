PODCAST CANLI YAYIN

Hande Erçel’den doğum günü gecesinde içten itiraf: Hayatında biri var mı?

32. yaşını yakın dostlarıyla kutlayan Hande Erçel, doğum günü eğlencesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Mekan çıkışı samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu, aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hande Erçel’den doğum günü gecesinde içten itiraf: Hayatında biri var mı?

Magazin dünyasının en gözde isimlerinden Hande Erçel, 32. yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Renkli ve enerjik geçen doğum günü eğlencesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ancak asıl konuşulan, Erçel'in mekandan ayrılırken yaptığı açıklamalardı. Uzun süredir projeleri, reklam anlaşmaları ve yoğun çalışma temposuyla adından söz ettiren Erçel, özel hayatına dair merak edilen sorulara bu kez açık bir şekilde yanıt verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusu yöneltildiğinde Erçel, samimi yanıtıyla dikkat çekti. Beklenmedik şekilde biten Hakan Sabancı ilişkisi sonrası aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen oyuncu, "Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok." diyerek içinde bulunduğu durumu samimiyetle dile getirdi. Bu açıklama, hem magazin camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Erçel, yalnızlık itirafının ardından hayatındaki yoğunluğa da değindi. "Bu dönem çok çalıştığım bir dönem. Çalışıyorum, çalışmaya devam ediyorum." sözleriyle projelere ağırlık verdiğini belirtti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

6 Farklı Pasta ile Kutlama 🎂

Ünlü oyuncu, doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabından da paylaştı. Birbirinden farklı altı pasta ile dolu dolu bir kutlama yapan Erçel, enerjisini ve neşesini takipçileriyle paylaştı. Arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşayan oyuncunun, yeni yaşına motivasyon dolu bir giriş yaptığı görüldü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gamze Erçel'den Duygusal Kutlama

Hande Erçel'in doğum günü kutlamasına ailesinden de sıcak bir jest geldi. Ablası Gamze Erçel, kardeşinin çocukluk fotoğrafını paylaştığı özel bir gönderiyle duygusal bir mesaj yayınladı. "Bugün benim dünyam doğdu. Seni çok seviyorum kuzu tiplim" notu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Emlak vergisinde ikinci taksit süresi doluyor: Kimler ödeme yapmayacak?
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"
Sıradaki av USG! İşte Galatasaray'ın 11'i
Sosyal medya fenomenlerinin gizli reklam oyununa son! Yeni düzenleme geliyor
TFF 1. Lig için şike itirafı! O futbolcuya 20 bin dolar
Elektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacak
Meteoroloji'den 22 il için sağanak alarmı: 2 günlük uyarı verildi! İstanbul'da yağış olacak mı?
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Devlet Başkanı ve eşi onuruna yemek!
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı
İkbal’in mezarında skandal: Tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
CHP'de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar