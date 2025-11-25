Hande Erçel’den doğum günü gecesinde içten itiraf: Hayatında biri var mı?
32. yaşını yakın dostlarıyla kutlayan Hande Erçel, doğum günü eğlencesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Mekan çıkışı samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu, aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Magazin dünyasının en gözde isimlerinden Hande Erçel, 32. yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Renkli ve enerjik geçen doğum günü eğlencesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Ancak asıl konuşulan, Erçel'in mekandan ayrılırken yaptığı açıklamalardı. Uzun süredir projeleri, reklam anlaşmaları ve yoğun çalışma temposuyla adından söz ettiren Erçel, özel hayatına dair merak edilen sorulara bu kez açık bir şekilde yanıt verdi.
Gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusu yöneltildiğinde Erçel, samimi yanıtıyla dikkat çekti. Beklenmedik şekilde biten Hakan Sabancı ilişkisi sonrası aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen oyuncu, "Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok." diyerek içinde bulunduğu durumu samimiyetle dile getirdi. Bu açıklama, hem magazin camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.
Erçel, yalnızlık itirafının ardından hayatındaki yoğunluğa da değindi. "Bu dönem çok çalıştığım bir dönem. Çalışıyorum, çalışmaya devam ediyorum." sözleriyle projelere ağırlık verdiğini belirtti.
6 Farklı Pasta ile Kutlama 🎂
Ünlü oyuncu, doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabından da paylaştı. Birbirinden farklı altı pasta ile dolu dolu bir kutlama yapan Erçel, enerjisini ve neşesini takipçileriyle paylaştı. Arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşayan oyuncunun, yeni yaşına motivasyon dolu bir giriş yaptığı görüldü.
Gamze Erçel'den Duygusal Kutlama
Hande Erçel'in doğum günü kutlamasına ailesinden de sıcak bir jest geldi. Ablası Gamze Erçel, kardeşinin çocukluk fotoğrafını paylaştığı özel bir gönderiyle duygusal bir mesaj yayınladı. "Bugün benim dünyam doğdu. Seni çok seviyorum kuzu tiplim" notu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.