Hande Erçel’den doğum günü gecesinde içten itiraf: Hayatında biri var mı?

Ancak asıl konuşulan, Erçel'in mekandan ayrılırken yaptığı açıklamalardı. Uzun süredir projeleri, reklam anlaşmaları ve yoğun çalışma temposuyla adından söz ettiren Erçel, özel hayatına dair merak edilen sorulara bu kez açık bir şekilde yanıt verdi.

Kaynak: Sosyal medya

Gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusu yöneltildiğinde Erçel, samimi yanıtıyla dikkat çekti. Beklenmedik şekilde biten Hakan Sabancı ilişkisi sonrası aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen oyuncu, "Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok." diyerek içinde bulunduğu durumu samimiyetle dile getirdi. Bu açıklama, hem magazin camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.