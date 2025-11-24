PODCAST CANLI YAYIN

Engin Çağlar'ın ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsü için istenen ceza belli oldu

Engin Çağlar’ın motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından savcılık tarafından sürücü hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Motosiklet sürücüsü Berkay O., ifadesinde kazada kastı olmadığını söyledi. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Engin Çağlar'ın ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsü için istenen ceza belli oldu

Türk sinemasının usta ismi Engin Çağlar'ın motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Kaza, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde 31 Ekim Cuma günü saat 20:10 sıralarında meydana gelmişti.

Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada

Berkay O. (21) tarafından kullanılan motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen usta oyuncu Engin Çağlar'a çarptı. Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza anı kamerada (DHA)Kaza anı kamerada (DHA)

TUTUKLANDI

Bilinci kapalı bir biçimde hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Berkay O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASTI OLMADIĞINI SAVUNDU

Berkay O., ifadesinde Engin Çağlar'ı görmediğini, fark ettiğinde manevra yapmak isterken kaçamayıp çarptığını söyledi. Kastı olmadığını belirten sürücü, üzgün olduğunu da ifade etti.

Engin Çağlar (Takvim.com.tr)Engin Çağlar (Takvim.com.tr)

YETERLİ DELİL VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda sürücünün tali kusurlu olduğu aktarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, dava açılması için şüpheli hakkında yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

Kaza anı kamerada (DHA)Kaza anı kamerada (DHA)

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede şüpheli Berkay O., hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.

Engin Çağlara çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: Bir anda önüme çıktıEngin Çağlara çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: Bir anda önüme çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
İmamoğlu Suç Örgütü iş adamlarını haraca bağladı: 203 milyonluk hakediş rüşveti!
D&R
TOGG T10F İstanbul-İzmir testinde 480 km tek şarjla tamamladı: Performans ve teknoloji farkıyla dikkatleri üzerine çekti!
Şimşek, sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 kente kritik uyarı: 48 saat sürecek…
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
İdefix
Uludağ’daki yangında can veren Usta ailesinin yakınlarına 10 milyon dolarlık tazminat şoku
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Katil İsrail Beyrut'un güney banliyölerini bombaladı
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Türk Telekom
Karadeniz'de 5 gollü vurgun! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sakarya'da Japon'u nerede buldun?"
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
Kartal'da yine hüsran! Beşiktaş - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCUI
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Trump’tan Kiev ve Biden’a sert çıkış: “Bu savaş güçlü liderlikle asla çıkmazdı”
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih