Engin Çağlar'ın ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsü için istenen ceza belli oldu

Berkay O. (21) tarafından kullanılan motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen usta oyuncu Engin Çağlar'a çarptı. Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza anı kamerada (DHA)



TUTUKLANDI



Bilinci kapalı bir biçimde hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Berkay O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KASTI OLMADIĞINI SAVUNDU



Berkay O., ifadesinde Engin Çağlar'ı görmediğini, fark ettiğinde manevra yapmak isterken kaçamayıp çarptığını söyledi. Kastı olmadığını belirten sürücü, üzgün olduğunu da ifade etti.