Engin Çağlar'ın ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsü için istenen ceza belli oldu
Engin Çağlar’ın motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından savcılık tarafından sürücü hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Motosiklet sürücüsü Berkay O., ifadesinde kazada kastı olmadığını söyledi. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.
Türk sinemasının usta ismi Engin Çağlar'ın motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Kaza, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde 31 Ekim Cuma günü saat 20:10 sıralarında meydana gelmişti.
Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada
Berkay O. (21) tarafından kullanılan motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen usta oyuncu Engin Çağlar'a çarptı. Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TUTUKLANDI
Bilinci kapalı bir biçimde hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Berkay O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KASTI OLMADIĞINI SAVUNDU
Berkay O., ifadesinde Engin Çağlar'ı görmediğini, fark ettiğinde manevra yapmak isterken kaçamayıp çarptığını söyledi. Kastı olmadığını belirten sürücü, üzgün olduğunu da ifade etti.
YETERLİ DELİL VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda sürücünün tali kusurlu olduğu aktarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, dava açılması için şüpheli hakkında yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.
6 YIL HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede şüpheli Berkay O., hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.