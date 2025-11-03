takvim-logo

Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan sinema sanatçısı Engin Çağlar'a (85) motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O. (21), 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Berkay O.'nun polise verdiği ilk ifadede, normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Engin Çağlar'ın yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarptığı ve oyuncunun çarpmanın şiddetiyle yere düştüğü anlar görülüyor. Görüntülerin devamında çevredekiler yerde yatan Çağlar'ın yardımına koşuyor.

TUTUKLANAN SÜRÜCÜ: "BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI"

Diğer yandan kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Berkay O.'nun ifadesinde normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Berkay O. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Berkay O., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Engin Çağlar için 2 Kasım Pazartesi günü Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık, 'Almanya'da bir Türk kızı' tiyatrosundan oyun arkadaşı Suat Yalçın ve sevenleri katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL İNSANIYDI"

Oyuncu Nuri Alço, "Engin abi dünyanın en güzel insanıydı. İki gün önce konuştuk yazlığında Silivrideydi geliyorum dedi geldi. Gündüz beraberdik akşam eve giderken böyle bir kazaya kurban geliyor. Tabii ki yanından iki tane motosikletli geçiyor çok yavaş son adımı kalmış bir adımı kalmış artık kaldırıma süratle çarpıp savrulması, elinde poşeti bir de böyle bir adamdı yani. Sağlığında hiç problemi olmayan yani bir insan ama, bir motor hatasıydı. Maalesef kaybettik. Çok güzel bir insandı Türk sinemasına yıllarını vermiş sinemayı çok seven ve devamlı ders konularına katılan herkese yardımcı olan bir insandı. Allah rahmet eylesin yani yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"SİNEMA DEĞERLİ BİR AKTÖR GÖRDÜ ONU KAYBETTİK"

Oyuncu Edis Hun, "Koleksiyonu var, filmlerle ilgili. Tam bir sinema insanıydı, sinema değerli bir aktör gördü onu kaybettik. Çok büyük üzüntü duyuyorum. Olmaması gereken bir şey, onda da belki hata olabilir hem zemin geçitten geçmeden acil bir işi vardı herhalde. Öbür tarafta da 60-70 Km ile gelen bir motosiklet ver. Motosiklet her yere giriyorlar. Girilmez işareti olan yere giriyorlar olmaz. Trafik kuralları yalnız arabalar için, nakil vasıtaları için, otobüsler, kamyonetler için değil. Motosikletler çok tehlikeli hem kendileri için tehlike arz ediyor hem de herhangi bir çarpışmada her iki taraf içinde çok işte böyle elim facialar, trajediler yaşatıyor" dedi.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Engin Çağlar, kökleri farklı coğrafyalara uzanan bir aileden gelmektedir; annesi Üsküp doğumlu, babası ise Azak Denizi kıyısındaki küçük bir kasabadan İstanbul'a göç etmişti. Lise eğitimini Robert Kolej'de tamamlayan Çağlar, 1958 yılında kısa bir süre Galatasaray futbol takımında da forma giydi. Üniversite eğitimini Almanya'da tamamladıktan sonra 1965'te askerlik görevini yapmak üzere Türkiye'ye döndü.

Sanat hayatına adım atması, Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada ikinci olarak bitirmesiyle gerçekleşti. Aynı yarışmada Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan ve Altan Bozkurt gibi isimler de yarışmıştı. Sinemaya 1968'de Bilge Olgaç'ın yönettiği Öksüz filmiyle giriş yapan Çağlar, 1969 yılında Orhan Aksoy'un Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaşarak tanındı. Daha sonra Hulki Saner ve Metin Erksan ile çalışarak birçok filmde rol aldı.

1974'te sinemaya ara veren Çağlar, sonraki yıllarda yalnızca birkaç projede yer aldı. 2016 yılında FİLMSAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilerek sanat dünyasındaki çalışmalarını farklı bir alanda sürdürdü.