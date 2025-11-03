Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan sinema sanatçısı Engin Çağlar'a (85) motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O. (21), 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Berkay O.'nun polise verdiği ilk ifadede, normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.