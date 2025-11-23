Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun 10 milyonluk davası 28 Kasım’a ertelendi!

Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında 'Babalığı benimsememe' ve 'Babalık görevlerini yerine getirmeme' gerekçesiyle açtığı 10 milyon liralık tazminat davası, karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için 28 Kasım'a ertelendi. Mahkemenin ardından açıklamalarda bulunan Nebioğlu, davanın uzun sürmesinin kendisi için zorlu bir süreç olduğunu belirterek, hakikatin gün yüzüne çıkmasının kolay olmadığını gördüğünü bu süreçte çok yıpransa da mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu (takvim.com.tr) 'KİMLİĞİMİN PEŞİNE DÜŞTÜM' Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre 21 yaşındayken kimliğinin peşine düştüğünü söyleyen Nebioğlu, "Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığım dönemde annemin kuruma mektup gönderdiğini öğrendim. O mektup kız kardeşlerine ulaşmış ve orada Metin Akpınar'ın öz babam olduğunu, annem Suphiye Orancı'nın beyanlarından sonra öğrenmiş oldum. 21 yaşındaydım, üniversite öğrencisiydim. Bu süreç çok uzun, çok derin ve yıllarımı verdim" dedi. Antalya'nın Akseki ilçesinde köyde doğa ile iç içe yaşayan Nebioğlu, 6 yıl kimsesiz çocuklarla yaşadığını dikkat çekti: "O yıllar çok ağırdı. Karanlık odalar, açlık, sefalet. 1988'li yılların şartları çok zordu. 6 yaşındayken Antalya'da fizik öğretmeni Özdemir Nebioğlu ve eşi Emine Nebioğlu beni evlat edindi. İkiz kardeşim olduğunu da orada öğrendim. Yetkililer 'İkizleri ayıramayız' deyince kardeşimle ayrılmadık. O benim ilk kök bağım oldu. Arayışımın en büyük sebebi ikiz olarak dünyaya gelmekti."