Alina Boz ve Umut Evirgen’in kayak keyfi! Bakın rotayı nereye çevirdiler

Ünlü oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, tatil rotalarını belirledi. Çift, yoğun iş temposundan uzaklaşmak için kayak tatiline çıkarken, Instagram paylaşımları sayesinde tatil yaptıkları ülke de ortaya çıktı.

Mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren Alina Boz ile Umut Evirgen, 2023 aralık ayında dünyaevine girdi. Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen'in şahitleri ise Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

Geçtiğimiz yıllarda muhabirlerin hamilelik sorularına esprili yanıtlar veren Evirgen, "Alina 48-49 kilo görmüyor musunuz? Arkadaşlar evlenirken 'Hamile diye evleniyor' dediniz. 12 ay oldu yani. Olsa doğardı herhalde" dedi.

Muhabirlerin, "Peki böyle bir düşünceniz var mı?" sorusuna ise Evirgen; "Erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz. Al sana manşet, yandık ya" diyerek esprili bir şekilde konuştu.

Açıklamalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olan ünlü çift, son olarak tatil pozlarıyla konuşuldu.

Boz ve Evirgen, sosyal medyada paylaştıkları kar manzaralı fotoğraflarla takipçilerini keyifli anlarından haberdar etti.

Alina Boz'un Instagram'dan yaptığı paylaşımlar, çiftin Avusturya'da olduğunu ortaya çıkarırken, hayranları paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi ve yorumlarıyla çifte destek verdi.

Avusturya'nın ünlü kayak merkezlerinden birinde tatil yapan çift, romantik anların tadını çıkarttı.

