Alina Boz ve Umut Evirgen’in kayak keyfi! Bakın rotayı nereye çevirdiler

Mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren Alina Boz ile Umut Evirgen, 2023 aralık ayında dünyaevine girdi. Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen'in şahitleri ise Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

Kaynak: Sosyal medya Geçtiğimiz yıllarda muhabirlerin hamilelik sorularına esprili yanıtlar veren Evirgen, "Alina 48-49 kilo görmüyor musunuz? Arkadaşlar evlenirken 'Hamile diye evleniyor' dediniz. 12 ay oldu yani. Olsa doğardı herhalde" dedi.