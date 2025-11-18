Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman yoğun bakımda: Dua istedi!

Kaynak: Sosyal medya

Sağlık Bakanlığı'na Çağrı ve Teşekkür Mesajı

Annesinin yoğun bakım sürecinde Sağlık Bakanlığı'na da çağrıda bulunan Seren Serengil, "Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybediyorum. Düşüp kalçasını kırdı. Şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok. Anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama yollayın" ifadelerini kullandı.