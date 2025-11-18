PODCAST CANLI YAYIN

Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman yoğun bakımda: Dua istedi!

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla annesi Nevin Teoman’ın yoğun bakıma kaldırıldığını belirterek dua istedi. Sağlık Bakanlığı’ndan da yardım isteyen Seren Serengil, kısa bir süre sonra teşekkür paylaşımında bulundu.

Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman yoğun bakımda: Dua istedi!

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra magazin programlarında yorumculuk da yapan Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla sevenlerini endişelendirdi. Yaşadığı her gelişmeyi takipçileriyle paylaşan ünlü isim, bu kez annesi Nevin Teoman'la ilgili üzücü haberi duyurdu.

Durumu Ağırlaşınca Yoğun Bakıma Alındı

54 yaşındaki Serengil'in annesi Nevin Teoman'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede bir süredir tedavi altında olan Teoman'ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanarak takipçilerinden destek istedi.

Sağlık Bakanlığı'na Çağrı ve Teşekkür Mesajı

Annesinin yoğun bakım sürecinde Sağlık Bakanlığı'na da çağrıda bulunan Seren Serengil, "Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybediyorum. Düşüp kalçasını kırdı. Şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok. Anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama yollayın" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yardım isteyen Seren Serengil, kısa bir süre sonra teşekkür paylaşımında bulundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise ünlü isme geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Ne Olmuştu?

Öte yandan Seren Serengil'in de bir dönem ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyor. Ünlü isim, 2016 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından dumping sendromu yaşamış ve kısa sürede ciddi kilo kaybı yaşamıştı. Serengil, o dönemde yalnızca 3,5 ayda 25 kilo vererek zor bir süreçten geçmişti.

