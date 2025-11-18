Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman yoğun bakımda: Dua istedi!

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra magazin programlarında yorumculuk da yapan Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla sevenlerini endişelendirdi. Yaşadığı her gelişmeyi takipçileriyle paylaşan ünlü isim, bu kez annesi Nevin Teoman'la ilgili üzücü haberi duyurdu.
Durumu Ağırlaşınca Yoğun Bakıma Alındı
54 yaşındaki Serengil'in annesi Nevin Teoman'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede bir süredir tedavi altında olan Teoman'ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanarak takipçilerinden destek istedi.